Entente de principe globale entre le gouvernement du Québec et près de 125 000 employés membres de la Centrale des syndicats du Québec

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Nouvelle étape importante visant le renouvellement des conventions collectives de plus de 550 000 employés des secteurs publics et parapublics, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente de principe globale avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui représente plus de 125 000 employés.

Que ce soit dans le secteur de l'éducation avec le personnel enseignant, les professionnels et les employés de soutien ou avec le personnel du secteur de la santé et des services sociaux représenté par la CSQ, l'entente annoncée aujourd'hui permet l'amélioration des conditions de travail et la bonification de la rémunération de l'ensemble des employés visés.

Cette annonce confirme que des ententes de principe ont maintenant été soumises à près de 100 % des employés des secteurs de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation, tant aux niveaux scolaire que collégial.

Comme dans toute négociation, le contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce qu'elle ait été entérinée par les membres.

« Nous démontrons encore une fois que nous respectons nos engagements, non seulement envers les employés visés par cette entente, mais envers l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Je tiens à remercier les équipes de négociations du syndicat, des différents comités patronaux de négociation et du Secrétariat du Conseil du trésor pour tout le travail accompli. Tous vos efforts permettent aujourd'hui la conclusion de cette entente de principe qui est gagnante pour l'ensemble des membres de la CSQ, tout en respectant la capacité financière du gouvernement du Québec. Je tiens finalement à remercier l'ensemble des employés visés par cette entente qui offrent jour après jour des services d'une grande qualité à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

