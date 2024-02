Entente de principe entre le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) et l'employeur

QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue tard hier soir entre le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) et employeur. Le tout sera présenté en assemblée générale dans les prochains jours pour permettre aux membres de se prononcer sur son contenu.

De plus amples informations seront fournies au moment de soumettre l'entente aux syndiqué•es par respect pour leur autonomie et leur processus de négociation. Rappelons que les membres du syndicat ont tenu quatre journées de grève depuis le début du conflit. Cette entente suspend les six jours de grève annoncés pour la semaine prochaine.

À propos

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) parle au nom de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CCQCA-CSN) regroupe quelque 240 syndicats et 45 000 membres dans les secteurs public et privé.

Fondé en 1987, le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université Laval (SCCCUL-CSN) représente 1700 membres, dont aucun ne bénéficie de la sécurité d'emploi.

