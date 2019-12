Entente de principe entre le SCFP 4299 et le Conseil scolaire catholique Providence

WINDSOR, ON, le 16 déc. 2019 /CNW/ - Une entente de principe a été conclue en vue d'une nouvelle convention collective locale, à la suite de pourparlers entre la section locale 4299 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) et le Conseil scolaire catholique Providence (CscProvidence).

Les parties ont tenu 13 jours de séances de négociation, la plus récente étant d'une durée de plus de 24 heures.

Le SCFP 4299 représente 605 membres qui travaillent en tant que travailleuses et travailleurs de l'éducation au CscProvidence. Le conseil dispose un réseau de 23 écoles élémentaires et 7 écoles secondaires catholiques de langue française dans les régions de Windsor-Essex, Chatham-Kent, Lambton/Sarnia, London-Middlesex-Elgin, Woodstock/Oxford, Huron-Perth et Grey-Bruce.

L'entente de principe doit encore être ratifiée par les membres du SCFP 4299 et également par les conseillers scolaires du CscProvidence. Les détails de l'entente ne seront disponibles qu'après sa ratification par toutes les parties, ce qui devrait se faire avant la fin de décembre.

« Nous sommes ravis du résultat de ces négociations » déclare Anthony Cutrone, président du SCFP 4299. « Cette convention collective reconnaît l'importance cruciale du travail accompli par nos membres et elle assure les services aux élèves du CscProvidence. »

Renseignements: Mary Unan, Service des communications du SCFP, 647-390-9839; Anthony Cutrone, président, SCFP 4299, 519-979-2047

