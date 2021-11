Entente de principe entre le gouvernement du Québec et les quelque 60 000 employées et employés de l'APTS

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce au travail de l'ensemble des équipes de négociation, la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, qui représente près de 60 000 employées et employés du réseau de la santé et des services sociaux.

L'entente de principe vise, entre autres, une augmentation du nombre d'intervenantes et d'intervenants en centres jeunesse ainsi que l'amélioration des conditions d'emploi et de la rémunération des psychologues, des éducatrices et des éducateurs, des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux de même que des physiothérapeutes.

Comme dans toutes les négociations, le gouvernement laissera le temps nécessaire à l'Alliance afin que celle-ci présente l'offre à ses membres, avant de rendre publics les détails de l'entente.

Citations :

« Je suis ravie de la conclusion de cette entente de principe. Je suis convaincue que nous proposons une entente, qui favorisera le maintien du personnel déjà en place, tout en rendant ces emplois plus attrayants. Je désire profiter de l'occasion pour remercier particulièrement les membres de l'Alliance et tout le personnel du secteur de la santé et des services sociaux de leur travail que ce soit avec nos jeunes, dans les centres jeunesse, ou dans l'ensemble de notre réseau de la santé et des services sociaux, c'est grâce à vous que nous sommes en mesure de profiter, jour et nuit, de services d'une si grande qualité. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis heureux de cette entente de principe. Encore une fois, notre gouvernement démontre toute l'importance qu'il accorde au milieu de la santé et des services sociaux. Que vous offriez des services dans le secteur hospitalier ou que vous travailliez dans le réseau de la protection de la jeunesse, nous mettons tout en œuvre pour améliorer vos conditions d'emploi. Merci à toutes et à tous! »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis satisfait qu'une entente de principe soit survenue entre le gouvernement et l'APTS. Les intervenants et intervenantes de la DPJ jouent un rôle plus que nécessaire pour le bien-être et la sécurité de nos jeunes. J'aimerais également souligner l'importance du travail des équipes qui s'occupent de la santé mentale des Québécois. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

