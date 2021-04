Entente de principe entre ArcelorMittal et le Syndicat des Métallos

TOUS LES ASPECTS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES 2 000 MEMBRES DU SYNDICAT DES MÉTALLOS SONT BONIFIÉS

LONGUEUIL, QC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'entente de principe intervenue le 12 avril dernier sur le renouvellement de la convention collective, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. tiennent à remercier les exécutifs des cinq sections locales du Syndicat des Métallos pour l'esprit de collaboration manifesté durant toute la durée de la négociation.

Plus important employeur de la Côte-Nord, ArcelorMittal offre des conditions de travail parmi les plus concurrentielles de l'industrie et l'entente de principe intervenue le 12 avril permet de bonifier encore davantage tous les aspects de la convention collective.

L'offre d'ArcelorMittal procure notamment une augmentation de la rémunération globale avoisinant 12 % sur quatre ans aux 2 000 employés membres des unités 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401FP du Syndicat des Métallos.

Rappelons que la dernière phase des négociations s'est déroulée en présence d'un conciliateur nommé par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

ArcelorMittal ne fera aucun commentaire avant que cet accord de principe ne soit entériné par les membres du Syndicat du Métallos.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

