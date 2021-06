Entente de principe entérinée - Grève évitée chez MDA Espace de Sainte-Anne-de-Bellevue

MONTRÉAL, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ -La centaine de monteurs et assembleurs de satellites de MDA Espace ont majoritairement voté, hier soir, en faveur de l'entente de principe conclue avec l'employeur au terme d'une négociation parfois difficile. L'entente de trois ans prévoit des augmentations salariales de 3 % par année et des améliorations notables au fonds de pension des travailleuses et des travailleurs.

« Sans aucun doute, la mobilisation des membres a fait une grande différence pour inciter l'employeur à renoncer à certaines demandes qui auraient engendré d'importants reculs en matière de rémunération. C'est la preuve que lorsqu'on se serre les coudes, la solidarité paie », se félicite Michel Mercier, président du STT de MDA Espace-CSN. En effet, après s'être doté d'un mandat de grève à la mi-mai et après quelques manifestations de solidarité devant les locaux de Ste-Anne-de-Bellevue, le syndicat a constaté que les pourparlers ont débloqué à la table de négociation.

« L'industrie aérospatiale en est une d'avenir. Et c'est justement dans cet esprit que nous avons abordé la négociation syndicale. Le contrat de trois ans assure aux travailleuses et aux travailleurs une progression dans l'échelle salariale et la paix industrielle dans un contexte où les gouvernements misent sur MDA Espace », rappelle Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

Récemment, l'entreprise a obtenu une subvention de 50 millions de dollars du gouvernement québécois afin de procéder à la construction de nouvelles installations pour la fabrication d'antennes destinées à la constellation de satellites Lightspeed de Télésat. Cet investissement doit créer beaucoup d'emplois de qualité.

« Avec cette entente de principe acceptée hier par les membres, MDA Espace peut conclure que ses travailleuses et ses travailleurs syndiqués avec la CSN sont de fiers alliés pour les projets de développement de l'entreprise de haute technologie », se réjouit Michel Mercier.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN représente une centaine de membres chez MDA Espace, située à Sainte-Anne-de-Bellevue, compagnie qui se spécialise dans la conception de systèmes spatiaux de pointe et un important fournisseur de satellites de communication. MDA, auparavant connue sous le nom de Spar Aerospace, s'est fait connaitre vers 1974, en participant à la conception du bras canadien.

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle lutte pour améliorer les conditions de travail et la qualité de vie de ses membres et pour développer des emplois de qualité.



