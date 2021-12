Entente de principe dans les CPE - Les travailleuses en grève des CPE Touchatouille et Au jardin de Pierrot se prononceront sous peu

ROUYN-NORANDA et PORT-CARTIER, QC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses des centres de la petite enfance Au jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda et Touchatouille à Port-Cartier, en grève depuis le 13 octobre dernier, se prononceront dans les prochains jours sur l'entente de principe survenue aujourd'hui à la table centrale de négociations.

Une assemblée générale est prévue jeudi au CPE Au jardin de Pierrot. Les travailleuses du CPE Touchatouille à Port-Cartier se prononceront quant à elle au cours des prochains jours.

Sans commenter spécifiquement l'entente de principe, la responsable du dossier au Syndicat des Métallos, Sonia Charette, salue « le courage dont ont fait preuve les travailleuses des deux CPE ».

« Elles ont eu le courage de déclencher une grève générale illimitée, le moyen ultime pour faire entendre leur voix, mettre fin aux reculs dans les conditions de travail et voir enfin les conditions d'exercice de leur profession s'améliorer. Elles ont été inspirantes. À elles maintenant de décider si l'entente de principe est à la hauteur de leurs attentes », explique la représentante syndicale des Métallos, Sonia Charette.

La grève se poursuit jusqu'à ce que les travailleuses aient pris connaissance de l'entente de principe et qu'elles se soient prononcées sur son contenu. Aucun commentaire ne sera émis dans l'intervalle.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

