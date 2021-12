Entente de principe dans le secteur des CPE entre le gouvernement et la Confédération des syndicats nationaux

QUÉBEC, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN), qui représente plus de 11 000 employées et employés des CPE.

Cette entente, qui demeurera confidentielle jusqu'à ce que les membres de la CSN en aient pris connaissance, améliorera considérablement la rémunération et les conditions de travail de l'ensemble des éducatrices et éducateurs ainsi que du personnel de soutien.

« Je tiens tout d'abord à saluer le sérieux du travail fait par la CSN dans les derniers jours. Tous les efforts ont été déployés à la table de négociations, de part et d'autre, pour en arriver à une entente au bénéfice du personnel, mais aussi des enfants qui fréquentent les CPE. Que ce soit par des hausses salariales historiques ou l'augmentation du soutien offert aux éducatrices et éducateurs, les aménagements nécessaires ont été faits pour respecter le principe de différenciation et la valorisation de ce corps d'emploi. L'ensemble du réseau des CPE et les parents du Québec sortent gagnants de cette entente. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très heureux de pouvoir annoncer, avec ma collègue, la conclusion de cette entente de principe entre le syndicat et le gouvernement. Les négociations ont été franches et, parfois, difficiles. C'est normal : ces gens ont souvent été oubliés et méritaient un important rattrapage salarial. Dès le début de mon mandat, j'ai tout fait afin d'en arriver à ce que ces personnes soient payées à leur juste valeur pour le travail exceptionnel qu'elles font auprès de nos tout-petits. Avec la conclusion de cette entente de principe, nous y sommes maintenant. C'est un autre pas important de franchi dans notre grand chantier pour les familles et pour la valorisation de cette belle profession. Soyons-en fiers! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

