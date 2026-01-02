Entente de principe chez les professionnel.le.s de la STM

MONTRÉAL, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Les professionnel.le.s de la Société de transport de Montréal (STM), représentés par le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 610 (SEPB-610), et la direction de la STM se sont entendus sur les termes d'une entente de principe en fin de journée le 31 décembre.

La grève du temps supplémentaire, qui avait débuté le 17 décembre dernier, est donc terminée.

« Nous ne communiquerons aucun détail sur l'entente de principe avant d'avoir consulté nos membres. Ce sont eux qui auront le dernier mot. Nous tiendrons une assemblée dans les meilleurs délais afin que nos membres se prononcent sur l'entente », explique Marc Glogowski, président du SEPB-610.

Les deux parties négocient depuis plus d'un an.

À propos

Le SEPB-610 est le syndicat représentant les employé.e.s professionnel.le.s de la Société de transport de Montréal (STM). Il regroupe 800 membres qui œuvrent à la STM dans de multiples secteurs tels que la planification, l'urbanisme, le droit, l'ingénierie, l'architecture, la comptabilité, l'approvisionnement, les communications, la formation et l'immobilier. Ensemble, ils offrent une expertise essentielle à la mobilité urbaine, à son développement et au maintien de ses actifs.

