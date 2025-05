Entente de principe chez ArcelorMittal sur la Côte-Nord

Les syndiqués se prononceront en assemblée générale

FERMONT, QC et PORT-CARTIER, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Une entente de principe est survenue la nuit dernière entre le comité de négociation représentant les travailleurs des cinq sections locales Métallos et la compagnie ArcelorMittal sur la Côte-Nord.

Les quelque 2500 membres des sections locales 5778 (mine de Mont-Wright et de Fire Lake, à Fermont), 6869 (port et chemin de fer, Port-Cartier), 7401 et 7401-FP sud (employés de bureau de Port-Cartier et techniciens en protection des incendies), 7401 et 7401-FP nord (employés de bureau Fermont et force protectrice) et 8664 (usine de bouletage de Port-Cartier) sont conviés à des assemblées générales au cours des prochains jours.

« Les membres nous ont donné un rapport de force important avec les votes de grèves quasi unanimes pris lors des assemblées générales la semaine dernière. Le comité de négociation estime être arrivé cette semaine à obtenir une entente de principe à la hauteur du mandat donné par les membres. Ce sera maintenant aux membres d'en évaluer le contenu et de se prononcer en assemblée générale », explique le représentant syndical des Métallos, Marc Tremblay.

Notons qu'aucun détail sur le contenu de l'entente de principe ne sera dévoilé avant que les membres n'aient pu en prendre connaissance lors des assemblées.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Renseignements : Clairandrée Cauchy, 514 774-4001, [email protected]; Bureau des Métallos à Sept-Îles : 418-962-2041