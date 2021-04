Entente de principe chez ArcelorMittal mines Canada

Le projet de contrat sera soumis au vote des membres sous peu

SEPT-ÎLES, QC, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le comité de négociation représentant les sections locales 5778, 6869, 8664, 7401 et 7401-FP du Syndicat des Métallos à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake, et la compagnie minière ArcelorMittal mines Canada sont arrivés à une entente de principe hier soir.

Les négociations avaient repris hier matin en présence du médiateur Jean Nolin. Le projet de contrat sera soumis au vote des membres sous peu.

Aucun détail sur l'entente de principe ne sera divulgué aux médias et le Syndicat des Métallos n'accordera pas d'entrevue sur le sujet avant la présentation du contrat aux membres.

Le Syndicat des Métallos représente 2500 travailleurs et travailleuses chez ArcelorMittal mines Canada à Port-Cartier, Fermont et Fire Lake.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

