Entente de principe avec les syndicats de la CSN

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) prend acte du résultat de vote de ses employés et employées représentés par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) concernant une entente de principe survenue le 22 avril dernier. La SQDC est heureuse d'avoir pu conclure un nouveau contrat de travail d'une durée de plus de quatre ans, entériné hier à 96%. Cette entente est le fruit d'une collaboration patronale-syndicale basée sur l'écoute, le respect et la volonté de trouver des solutions communes constructives.

Le réseau de la SQDC compte présentement 110 succursales. La CSN représente environ 200 conseillers et conseillères dans 18 succursales du Québec.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Information : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693