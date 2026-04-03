/R E P R I S E -- Horaires de Pâques - Ajustements des services en succursale et en ligne à la SQDC/

MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - À l'approche du congé pascal, la Société québécoise du cannabis (SQDC) adoptera un horaire modifié, tant pour son réseau de succursales que pour ses services en ligne.

HORAIRE DES SUCCURSALES

Le vendredi 3 avril : ouvertes selon l'horaire régulier

ouvertes selon l'horaire régulier Le samedi 4 avril : ouvertes selon l'horaire régulier

ouvertes selon l'horaire régulier Le dimanche 5 avril : fermées

fermées Le lundi 6 avril : ouvertes selon l'horaire régulier

Pour connaître les heures d'ouverture propres à chacun des 110 points de vente du réseau: https://www.sqdc.ca/fr-CA/Magasins.

HORAIRE DES SERVICES EN LIGNE

Le site web SQDC.ca restera disponible tout au long du congé de Pâques pour les clients et clientes qui désireront y faire des achats. Toutefois, les délais de livraison seront variables en fonction du service choisi.

Postes Canada n'effectuera aucune livraison du 3 avril au 6 avril.

Le service de livraison en 90 minutes, disponible dans plusieurs régions du Québec, fonctionnera selon l'horaire normal tous les jours sauf le dimanche 5 avril 2026, alors qu'il fera relâche.

Le service de livraison express le jour même offert à la clientèle du Grand Montréal et des Laurentides sera en activité tous les jours, comme à l'habitude.

Pour la clientèle souhaitant utiliser le service de clavardage, il est disponible en ligne selon l'horaire régulier le vendredi, samedi et lundi, mais sera non disponible le dimanche.

Pour connaître l'horaire détaillé des services en ligne: Horaire de Pâques 2026 | SQDC.

HORAIRE DU CENTRE RELATION CLIENTÈLE

Le Centre de relation clientèle opérera selon les heures habituelles, à l'exception du dimanche 5 avril, alors qu'il sera fermé.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs et consommatrices aux effets du cannabis sur leur santé. L'objectif est de les faire migrer vers le marché légal et de les y maintenir. Le dividende déclaré provenant du résultat net de la Société est versé dans le Fonds de lutte contre les dépendances, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et est destiné notamment à la recherche et à la prévention des méfaits liés au cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

SOURCE Société québécoise du cannabis

Renseignement : Chu Anh Pham, Conseillère en affaires publiques et porte-parole, [email protected], 438 884-1693