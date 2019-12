Entente de principe au centre de finition de Bombardier

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Une entente de principe entre la section locale 62 du syndicat Unifor et Bombardier est intervenue au cours de la nuit dernière. Les parties étaient en négociation depuis les dernières semaines en vue de conclure le renouvellement de leur convention collective qui vient à échéance le 5 décembre prochain.

Cette entente sera soumise au vote des 2 400 membres de l'unité dimanche prochain lors d'une assemblée au Palais des congrès de Montréal. Entretemps, aucun commentaire ni aucune information ne seront divulgués sur le contenu de l'accord entre les parties.

L'unité de Bombardier de la section locale 62 représente 2 400 membres qui font la finition des avions d'affaires de Bombardier comme ceux des séries 6 500 et 7 500. Unifor représente plus de 6 500 membres au Québec sur les 11 000 membres qu'il compte dans tout le Canada dans le secteur de l'aérospatiale. Outre Bombardier, les membres d'Unifor travaillent chez Pratt & Whitney, CAE, CMC Électronique, Héroux-Devtek, Avior, etc.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

