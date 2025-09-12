Entente de principe adoptée à l'usine d'Héroux-Devtek de Laval

LAVAL, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Les 100 travailleurs et travailleuses de l'usine d'Héroux-Devtek à Laval ont adopté à 79 % l'entente de principe leur permettant d'obtenir un rattrapage salarial substantiel et d'atténuer l'impact inflationniste des dernières années.

Cette entente intervenue le 8 septembre prévoit une augmentation salariale majeure de plus de 20% sur une durée de 5 ans et plusieurs autres gains pour les travailleurs et les travailleuses, notamment au niveau des primes, du régime de retraite, ainsi qu'une refonte majeure de la convention collective. Elle met ainsi fin à près de deux mois de lock-out pour ces salarié-es spécialisés qui œuvrent à la confection de trains d'atterrissage. Une grève de 24 heures avait été déclenchée le 8 juillet dernier, avant que l'employeur leur impose un lock-out. L'objectif de cette négociation était d'obtenir un rattrapage salarial et de convenir de leur première convention collective CSN.

« Avec cette entente de principe qui nous permet d'obtenir un rattrapage salarial important, nous nous assurons qu'Héroux-Devtek va mieux attirer et retenir le personnel dans les prochaines années », lance le président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héroux-Devtek-CSN, Larry Pugh.

« Les 100 salarié-es de l'usine d'Héroux-Devtek à Laval ont réussi à obtenir leur première convention collective CSN. Leur détermination leur permet de grandement améliorer leurs conditions de travail et leurs salaires », ajoute le président de la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, Kevin Gagnon.

« Tout au long du conflit, les travailleurs et les travailleuses d'Héroux-Devtek se sont mobilisés pour améliorer leur quotidien au travail. Elles et ils ont marqué l'histoire de leur syndicat et démontré ce que la solidarité permet d'accomplir », poursuit le président du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Bertrand Guibord.

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

