Entente de principe à l'Hôtel Le Concorde

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue le 8 septembre entre l'Hôtel Le Concorde et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Hôtel Le Concorde-CSN. Les travailleuses et les travailleurs seront appelés à voter sur cette entente le 19 septembre.

D'ici à ce que l'entente soit présentée en assemblée générale, aucun commentaire ne sera fait publiquement. Le lock-out est maintenu jusqu'à la tenue de l'assemblée générale. Rappelons que les travailleuses et les travailleurs de l'Hôtel Le Concorde sont en lock-out depuis le 1er août dernier. Le Concorde était le dernier hôtel de la 11e ronde de négociation coordonnée de la CSN à ne pas avoir conclu d'entente avec ses salarié-es.

À propos du secteur de l'hôtellerie de la CSN

La 11e ronde de négociation coordonnée regroupe plus de 3500 travailleuses et travailleurs issus de 29 syndicats de l'hôtellerie des régions de la Capitale-Nationale, de l'Estrie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Grand Montréal. Ces syndicats portent une plateforme de demandes communes qu'ils ont le mandat de négocier avec leur employeur respectif.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans 8 fédérations ainsi que dans 13 conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

