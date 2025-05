Entente de principe à Hydro-Québec

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d'Hydro-Québec (SCFP 2000), lequel représente 2400 membres, annonce une entente de principe.

Aucune autre information ne sera rendue publique tant que les membres n'auront pas pris connaissance des détails du nouveau contrat.

Une tournée d'assemblées générales sera organisée sous peu pour rejoindre les membres dans les différentes régions du Québec.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 16 000 membres dans le secteur énergie dont la majorité est composée des employé(e)s d'Hydro-Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815