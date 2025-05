Nouvelle entente pour les cols blancs de Brossard

BROSSARD, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Hier soir en assemblée générale, plus de 150 cols blancs de la Ville de Brossard ont voté à 81,3 % pour la nouvelle entente de principe.

« Globalement, nous sommes satisfaits de ce nouveau contrat de sept ans. Nous commenterons davantage une fois que le conseil municipal aura eu la chance de prendre connaissance des détails de l'entente. Ce que nous pouvons dire cependant, c'est que l'objectif de reconnaissance du travail des cols blancs au sein de la Ville a été atteint », d'expliquer Karine Laprise, présidente du SCFP 306.

Dans les grandes lignes, mentionnons qu'il y a l'introduction d'une nouvelle structure salariale, des augmentations salariales intéressantes, une bonification des vacances ainsi que l'ajout de jours de congé.

La convention était échue depuis 2022.

La section locale SCFP 306 regroupe les employé(e)s travaillant pour cinq villes de l'agglomération de Longueuil, soit Boucherville, Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno-de-Montarville et Longueuil, laquelle comprend les arrondissements de Greenfield Park, Saint-Hubert et Le Vieux-Longueuil, qui inclut l'ancienne ville de Le Moyne.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815