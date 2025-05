Vote de grève à la CSEM

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - En début de semaine, les membres de la section locale SCFP 305, laquelle représente les cols blancs travaillant à la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), ont voté à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Depuis 1910, la CSEM s'occupe de l'enfouissement des réseaux câblés et intervient dans les projets de raccordement des réseaux aux immeubles et bâtiments sur l'ensemble du territoire de la ville.

« En plus de 20 années d'implication syndicale, c'est seulement la deuxième fois que nous allons chercher un mandat de moyens de pression et de grève. Nous avons été patients et avons attendu que l'employeur obtienne son mandat de négocier, ce qui lui a pris huit mois suivant l'échéance de la convention. Depuis, il exige des concessions majeures tout en refusant les demandes prioritaires de nos membres, notamment en ce qui a trait à l'aménagement des horaires et au télétravail. Il dit également avoir les mains liées pour ce qui est de l'enveloppe monétaire », d'expliquer Mathieu Guibord, président du SCFP 305.

« Nous souhaitions passer un message clair aux personnes qui donnent les mandats à nos vis-à-vis : accorder un budget total de 11,15 % sur cinq ans afin de conclure une convention collective, c'est être complètement déconnecté de la réalité de ces dernières années. Les salariés de la CSEM méritent mieux! », d'affirmer Roxane L'Abbée, conseillère syndicale du SCFP.

La convention collective de ces 150 syndiqué(e)s est échue depuis le 31 décembre 2023.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

