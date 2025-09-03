Entente de principe à Dorval

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés qui représentent les cols bleus de la Cité de Dorval annonce qu'une entente de prince est survenue avec l'employeur.

« Le syndicat va recommander l'entente de principe. Nous allons nous mettre à pied d'œuvre pour organiser une assemblée générale afin que le membres puissent en prendre connaissance », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Lors d'une assemblée extraordinaire d'accréditation le 18 juillet dernier, les cols bleus de la Cité de Dorval avaient voté à 100 % pour entamer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

« Nous n'avions pas le choix de mettre de la pression. Nous sommes heureux que les pourparlers ont avancés et je remercie le comité de négociations pour leur travail», de conclure Jean-Pierre Lauzon.

Aucun autre détail sur l'entente ne sera partagé jusqu'à ce que les membres en prennent connaissance.

