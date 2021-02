Entente de partenariat avec Toulouse - Montréal et Toulouse allient leurs forces pour la relance économique

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce aujourd'hui la signature d'une entente de coopération avec la Ville de Toulouse afin de poursuivre leurs objectifs mutuels de croissance et de développement dans des secteurs économiques de pointe, dont l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, les industries culturelles créatives et le tourisme. Ces domaines d'intérêt commun seront au cœur de leurs échanges et permettront le partage d'enjeux communs, de pratiques exemplaires et d'initiatives innovantes mises en place pour soutenir le développement économique.

Les deux villes sont notamment reconnues mondialement comme étant des pôles d'excellence dans le domaine de l'aérospatial, un des secteurs prioritaires de cette entente. Cette industrie a été particulièrement touchée par la crise actuelle et il est plus que jamais nécessaire d'unir les forces de ces deux métropoles pour assurer une relance forte et durable de ce secteur. C'est aussi une occasion pour le soutenir et pour accélérer sa transformation vers une industrie qui réduit de façon importante son impact environnemental.

Quatre secteurs prioritaires couverts par l'entente

Tout comme Montréal, Toulouse est également un hub mondial de l'intelligence artificielle. Cette alliance stratégique permettra d'aller encore plus loin dans le développement de cette filière de pointe, en particulier dans ses applications en aérospatial, en santé et en valorisation des données. En plus de l'aéronautique et de l'intelligence artificielle, l'entente touchera également les industries culturelles créatives et le tourisme.

Le Québec a la chance de compter sur un réseau de délégation étendu qui lui permet de tisser des liens étroits avec d'autres États. La délégation générale du Québec à Paris a joué un rôle clé dans les efforts de rapprochement avec Toulouse. Elle participera activement à la mise en œuvre de cette entente dans ces quatre créneaux porteurs que sont l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, les industries culturelles créatives et le tourisme.

« Les Villes jouent un rôle grandissant en matière de développement territorial et de rayonnement international. Je suis donc très fière que Montréal occupe cette place sur la scène internationale et tisse des alliances qui favoriseront son développement économique et la création ou le maintien d'emplois bien rémunérés, à forte valeur ajoutée. Des liens d'amitié et de coopération unissent Montréal et Toulouse et ensemble, nous renforcerons certaines de nos industries stratégiques », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le secteur aérospatial emploie 43 000 personnes au Québec et représente 2 % de l'emploi de la région métropolitaine de Montréal. Un secteur innovant, grâce notamment à la force de nos établissements d'enseignement supérieur qui forment des talents stratégiques en forte demande. Ce secteur constitue également un pôle attractif pour les investissements directs étrangers avec plus de 285,3 M$ investis à Montréal en 2019. Rappelons également que Montréal abrite un grand nombre de chercheurs et d'innovateurs en apprentissage profond et par renforcement œuvrant dans des startups, des PME ou des laboratoires de recherche publics, tel que le MILA. Au cours des dernières années, plusieurs chefs de file mondiaux, tels que Google, Microsoft et Facebook, ont ouvert des laboratoires de recherche en IA à Montréal.

Renforcer la collaboration dans les secteurs clés

Cette entente facilitera le maillage et les échanges entre les acteurs de secteurs économiques porteurs et innovants. Dans le cas de l'aérospatiale et de l'intelligence artificielle, elle vient appuyer et bonifier une collaboration déjà prometteuse entre, notamment, le Consortium de recherche et d'innovation en aéronautique du Québec (CRIAQ) et l'Institut de valorisation des données (IVADO), et, du côté français, l'Institut de recherche technologique Saint-Exupéry (IRT St-Ex). En matière de tourisme et d'industries culturelles et créatives, l'entente stimulera davantage d'échanges dans une perspective gagnant-gagnant et des projets stimulants pourront voir le jour.

