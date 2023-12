Le gouvernement du Canada annonce également qu'Aramis Biotechnologies a acquis les actifs nécessaires pour maintenir, améliorer et développer la plateforme technologique à base de plantes de Medicago, ce qui aidera le pays à affronter de futures pandémies

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - À la suite de la cessation des activités de Medicago annoncée en février 2023 par sa société mère, Mitsubishi Chemical Group Corporation (« MCG »), le gouvernement du Canada s'est donné trois objectifs : maintenir au pays la propriété intellectuelle de Medicago et ses actifs essentiels de recherche; conserver la plateforme technologique ainsi que les talents et l'expertise connexes au sein d'une entreprise canadienne; et trouver de tierces parties prêtes à investir dans le maintien et l'expansion des capacités de la plateforme de Medicago. Cela découle du désir du gouvernement à accroître le degré de préparation du Canada en vue de potentielles pandémies et à s'assurer qu'une plateforme technologique prometteuse reste au pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que le gouvernement du Canada avait conclu une entente avec MCG concernant les obligations de Medicago à l'égard du Fonds stratégique pour l'innovation. Le gouvernement s'est entendu avec MCG pour le recouvrement d'une somme due à la Couronne à l'égard de la construction de l'usine de biofabrication de Medicago. Au titre de cette entente, MCG versera 40 millions de dollars et effectuera le transfert d'actifs clés de recherche et développement, y compris de la propriété intellectuelle et de l'équipement, de Medicago à Aramis Biotechnologies (« Aramis »). Aramis est une nouvelle entreprise canadienne fondée à Québec et dirigée par d'anciens employés de Medicago. Un accord distinct a été conclu entre les deux entreprises pour permettre à Aramis d'acquérir ces actifs.

L'entente permet au Canada de conserver une plateforme technologique prometteuse conçue au pays et qui a fait ses preuves dans la mise au point d'un vaccin autorisé contre la COVID-19. Elle appuie également le lancement d'une nouvelle entreprise canadienne qui continuera à apporter des améliorations à cette technologie dans l'objectif de mieux répondre à de futures urgences sanitaires.

L'entente annoncée aujourd'hui constitue une occasion unique de tirer pleinement parti de l'investissement initial du gouvernement dans Medicago et de retenir des actifs clés de l'écosystème canadien, conformément aux objectifs de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Grâce à cette entente, le Canada pourra ainsi maintenir des actifs importants pour son secteur des sciences de la vie, soutenir la croissance et la diversification du bassin national de technologies vaccinales, et mettre à la disposition de la population une plateforme sûre et efficace qui s'intégrera bien à la production actuelle de vaccins tout en répondant aux besoins futurs.

« Notre gouvernement a toujours soutenu que la technologie développée par Medicago était importante pour le secteur des sciences de la vie et que nous allions collaborer avec nos partenaires pour maintenir l'expertise et les travailleurs au Québec. Nous avons travaillé étroitement avec MCG pour faire en sorte que le savoir scientifique, la propriété intellectuelle et les principaux actifs de Medicago demeurent au Canada et pour retenir les compétences et les capacités connexes au pays. J'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que nous avons atteint ces objectifs. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec Aramis Biotechnologies et d'assister à la croissance soutenue de cette technologie canadienne au sein du secteur québécois des sciences de la vie. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Nous travaillons sans relâche pour positionner le Canada comme chef de file mondial dans le domaine de la biofabrication et des sciences de la vie. Cette entente avec MCG est une bonne nouvelle, et assurera que la propriété intellectuelle et les principaux actifs de Medicago demeurent au Canada et dans la région de Québec. Cela démontre notre volonté de favoriser l'essor d'un secteur canadien des sciences de la vie qui améliore les soins de santé des Canadiens et Québécois, qui accroît notre résilience face à de futures urgences sanitaires et qui crée de bons emplois pour la classe moyenne, incluant ici à Québec. »

- Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos

« La recherche en santé est déterminante afin de susciter de meilleurs résultats de santé pour la population. Dans cet esprit, notre gouvernement a effectué des investissements sans précédent en recherche et développement pour garantir un accès à des vaccins sûrs et efficaces, dans les plus brefs délais. L'entente conclue aujourd'hui permettra au Canada de conserver les talents, la propriété intellectuelle et les actifs de recherche essentiels de Medicago. Le pays sera ainsi mieux outillé et consolidera sa position de chef de file dans les domaines de la recherche en santé, de la biofabrication et des sciences de la vie. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Mark Holland

En février 2023, MCG, la société mère de Medicago, a annoncé sa décision de mettre fin aux activités de Medicago et d'engager une procédure de cessation ordonnée de ses opérations. Mitsubishi a invoqué des changements dans le secteur de la production de vaccins contre la COVID-19, y compris une diminution de la demande mondiale de ces vaccins, ainsi que des défis entourant la transition à une production à l'échelle commerciale.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec MCG afin de protéger les intérêts nationaux, de maintenir la propriété intellectuelle de Medicago et ses actifs de recherche essentiels au pays, de transférer l'expertise et le savoir-faire de Medicago au sein d'une nouvelle entreprise canadienne, et de trouver de tierces parties prêtes à investir dans le perfectionnement et l'expansion des capacités de la plateforme de Medicago au pays.

pourra ainsi maintenir des actifs importants pour son secteur des sciences de la vie, soutenir la croissance et la diversification du bassin national de technologies vaccinales, et mettre à la disposition de la population une plateforme sûre et efficace qui s'intégrera bien à la production actuelle de vaccins tout en répondant aux besoins futurs. Aramis a vu le jour en février 2023, à la suite de la fermeture de Medicago. L'entreprise est dirigée par d'anciens employés de Medicago qui s'emploient à faire progresser les sciences et la technologie au Canada. Aramis a sécurisé les actifs nécessaires pour maintenir, améliorer et développer la plateforme technologique à base de plantes de Medicago au Canada, ce qui comprend l'usine pilote de recherche-développement, ainsi que du matériel et de la propriété intellectuelle. Ces actifs permettront à Aramis de poursuivre des activités de recherche entreprises par Medicago. Ainsi, le pays sera mieux outillé pour affronter de futures pandémies.

