TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 13 juill. 2021 /CNW/ - Irish Life Group Limited (Irish Life), une filiale de Great-West Lifeco Inc. (Great-West Lifeco), a conclu une entente pour l'acquisition d'Ark Life Assurance Company dac (Ark Life) de Phoenix Group Holdings plc moyennant une contrepartie en espèces de 230 millions d'euros. La transaction fera passer environ 150 000 polices et 2,1 milliards d'euros en actifs à Irish Life.

« En tant que chef de file du secteur de l'assurance vie, des régimes de retraite et des placements en Irlande, Irish Life verra sa division de détail prendre de l'envergure grâce à l'acquisition, a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction de Great-West Lifeco. Combinée à l'exécution ciblée de notre stratégie, la transaction nous dote de capacités accrues pour proposer aux clients des solutions de pointe en matière d'assurance et de gestion du patrimoine. »

Comme l'affirme Declan Bolger, chef de la direction, Irish Life Group, « nous nourrissons l'ambition de faire croître nos affaires tant organiquement qu'au moyen d'acquisitions qui cadrent bien avec la nature commerciale et la culture de notre entreprise. Notre relation avec Ark Life déjà établie, nous sommes bien placés pour continuer d'offrir un excellent service à la clientèle aux titulaires de police, service qui comprend l'accès à des services numériques améliorés. »

Ark Life, qui n'accepte plus d'affaires nouvelles, administre un éventail de régimes de retraite, d'épargne et de protection pour le compte de ses clients du marché irlandais.

La transaction est conditionnelle à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, notamment à l'approbation des autorités de réglementation, et elle devrait être conclue d'ici le début de 2022.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2,1 billions de dollars canadiens au 31 mars 2021 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

À propos d'Irish Life

Comptant actuellement 1,4 million de clients, Irish Life est l'un des plus importants groupes de services financiers en Irlande. Elle aide les gens à se préparer en toute confiance aux changements de la vie en leur proposant un vaste éventail de solutions en matière d'assurance maladie et d'assurance vie, de régimes de retraite et de placements.

Irish Life s'appuie sur les normes de service les plus élevées pour offrir des solutions novatrices aux particuliers et aux sociétés. Membre de Great-West Lifeco, Irish Life a accès à une expérience et à un savoir-faire à l'échelle mondiale qui lui permet d'améliorer sans cesse sa gamme de services et de solutions de choix.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

