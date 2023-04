Entente adoptée : les avocates et avocats de l'aide juridique maintiennent la parité et font reconnaître leur spécificité

MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Les syndicats CSN représentant les avocates et avocats de l'aide juridique ont accepté à très vaste majorité les termes de l'entente de principe présentée par leur comité de négociation. Ce dernier avait conclu avec la Commission des services juridiques et le Conseil du trésor, le 14 avril dernier, une entente de principe permettant aux avocates et aux avocats de maintenir leur parité salariale avec les procureur-es de la Couronne.

Les avocates et avocats de l'aide juridique verront donc leur salaire annuel être augmenté de 14,9 % rétroactivement au 1er janvier dernier. Pour les trois années antérieures, les salaires verront à être corrigés de 2 % en 2020, de 2 % en 2021 et de 2 % en 2022. De plus, une enveloppe supplémentaire de 1,5 % sera attribuée aux échelles de salaire pour mieux répondre aux enjeux d'attraction et de rétention touchant l'aide juridique. En comparaison, les procureur-es avaient bénéficié d'augmentations totalisant 10 % sur quatre ans.

Les avocates et avocats bénéficieront également de montants forfaitaires pour ces trois années afin de corriger d'autres écarts passés. Enfin, afin de mieux tenir compte de la spécificité de l'aide juridique ainsi que de son volet communautaire, notamment auprès de clientèles vulnérables, la rémunération sera dorénavant établie sur la base de 40 heures, en reconnaissance de l'implication qu'elles et ils effectuent déjà.

« Il s'agit d'une grande victoire pour l'aide juridique », a réagi Me Justine Lambert-Boulianne, membre du comité de négociation et présidente du syndicat de Montréal et Laval. « Nous avons pu obtenir une meilleure reconnaissance de l'ensemble du travail effectué par les avocates et les avocats de l'aide juridique, tout en maintenant la parité avec nos vis-à-vis de la Couronne. Le combat aura été long, mais les résultats sont au rendez-vous. »

« Nos arguments à la table de négociation étaient clairs : il s'agissait de maintenir l'équilibre entre la défense et la poursuite, assurer des services de qualité pour les nombreuses personnes desservies par l'aide juridique, et maintenir des conditions d'emploi intéressantes pour cette relève dont nous avons tant besoin, partout au Québec », a souligné Me Hugo Caissy, avocat criminaliste et président du Syndicat des avocats et avocates de l'aide juridique du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Pour Me Sandrine Malo, présidente du syndicat des Laurentides et de Lanaudière, il est clair que la forte mobilisation des avocates et avocats aura été déterminante. « Nos membres se sont battus jusqu'au bout, multipliant les journées de grève pour défendre un principe d'équité inébranlable. C'est tout à leur honneur et ils ont amplement raison de se réjouir aujourd'hui. »

La nouvelle convention, qui couvre la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2023, s'appliquera également aux membres des nouveaux syndicats de la Mauricie-Centre-du-Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont repris la négociation après avoir rejoint les rangs de la Fédération des professionnèles de la CSN. « Nous avons démontré toute la force de notre centrale syndicale à défendre nos membres jusqu'au bout et à obtenir des règlements à leur satisfaction », s'est réjoui le président de la FP-CSN, Danny Roy. L'entente s'appliquera également au Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud, dont les membres ont également entériné l'entente de principe négociée avec la CSN.

Les syndicats de l'aide juridique affiliés à la CSN représentent 250 avocates et avocats de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, de la Mauricie-Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ils sont affiliés à la Fédération des professionnèles-CSN. Pour sa part, le Syndicat des avocats et avocates du centre communautaire juridique de la Rive-Sud représente 65 membres. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN

Renseignements: Jason Brochu-Valcourt, Fédération des professionnèles (FP-CSN), Cell. : 438-989-3220, [email protected]