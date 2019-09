Entente adoptée à 94 % chez les préposé-es au péage de l'autoroute 30

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les préposé-es au péage de l'autoroute 30 ont entériné à 94 % l'entente de principe intervenue le 2 août dernier avec leur employeur, A30 Express. « Nous nous réjouissons de l'adoption de ce règlement qui nous permet de réaliser plusieurs avancées notoires sur de nombreux aspects de la convention. Cette entente confirme que nous avions raison de nous battre pour de meilleures conditions de travail. Nous avons cru en notre lutte et, aujourd'hui, nous en récoltons les fruits », a souligné d'entrée de jeu le président du syndicat, Alain Courtemanche.

« Grâce à leur détermination, les travailleuses et travailleurs sont allés chercher des gains appréciables et la reconnaissance concrète qu'ils réclamaient pour les conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Nous sommes très heureux qu'ils aient réussi à tirer leur épingle du jeu dans cette négociation et à se faire respecter », a ajouté Jean-Pierre Bourgault, vice-président et trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).

Des gains majeurs

Les membres du syndicat ont notamment décroché une augmentation salariale de près de 21 % sur cinq ans et demi. Cette augmentation s'accompagne d'un bonus de signature selon la durée de service, soit 100 $ pour les personnes embauchées depuis moins de neuf mois, 250 $ pour les personnes dont la durée d'emploi varie entre 9 et 18 mois et 600 $ pour celles qui cumulent 18 mois et plus d'ancienneté.

Les employé-es ont également obtenu de nouvelles primes, dont celle de fin de semaine de 1,25 $ et celle pour la formation de 1 $. La prime de nuit, quant à elle, passe de 1 $ à 1,25 $. Lorsqu'ils travailleront 8 heures dans la journée, ils pourront bénéficier d'une période de repas payée de 45 minutes. Le montant alloué pour le repas pris durant des heures supplémentaires sera pour sa part augmenté de 10 $ à 12 $.

Les préposé-es au péage de A30 express ont aussi réussi à avoir une quatrième semaine de vacances après sept ans au lieu de huit, un jour férié supplémentaire le lendemain de Noël à partir de décembre 2021 ainsi que d'autres améliorations des congés sociaux et personnels. Ils sont également assurés du maintien de neuf postes permanents au sein de leur équipe pour la durée de la convention.

« Une grande victoire comme celle d'aujourd'hui nous rappelle que les syndicats ont tout à gagner avec la machine CSN derrière eux. Je suis très fière d'appartenir à ce mouvement qui met tout en œuvre pour que ses travailleuses et travailleurs aillent chercher le maximum lors de la négociation de leur convention collective », a conclu la présidente du Conseil central de Montérégie-CSN, Annette Herbeuval.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements: Ariane Gagné, Service des communications - CSN, 514 349-1300

