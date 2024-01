MONCTON, NB, le 5 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ainsi que la Ville de Moncton ont annoncé un financement de plus de 6,7 millions de dollars, dont 3,9 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cet investissement devrait aider à créer 46 nouveaux logements dans deux ensembles résidentiels à Moncton.

Le premier projet d'ensemble d'habitation, Rising Tide par Rising Tide Community Initiatives Inc., mènera à la construction de 40 logements. Ils serviront à loger des personnes en situation d'itinérance à Moncton. Les locataires auront accès au soutien de diverses personnes : pairs, gestionnaires de cas, conseillers en services sociaux, travailleurs sociaux, infirmiers autorisés et coordonnateurs du soutien au logement.

Le deuxième projet d'ensemble d'habitation, Blossom House par Carrefour pour femmes, consiste de la création d'un immeuble de six appartements destinés aux femmes et aux enfants fuyant une situation de violence familiale. Il remplacera l'ancien logement situé sur la même propriété qui a été détruit dans un incendie en septembre 2021.

Le financement de ces ensembles résidentiels sera réparti comme suit :

Rising Tide (5,08 millions de dollars) 3,1 millions de dollars dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL 1,6 million de dollars par l'entremise d'un fonds d'immobilisations du gouvernement du Nouveau-Brunswick (prêt) Financement d'exploitation continue par l'entremise de la Ville de Moncton 273 454 $ en investissement foncier de l'organisme Rising Tide Community Initiatives



Blossom House (1,7 million de dollars)

(1,7 million de dollars) 780 000 $ dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL

420 000 $ par l'entremise d'un fonds d'immobilisations du gouvernement du Nouveau-Brunswick (prêt)

200 000 $ par l'entremise d'un fonds d'immobilisations de la Ville de Moncton (contribution)

(contribution) 300 000 $ sous forme de contribution financière de Carrefour pour femmes inc.

Le gouvernement fédéral a investi un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL pour soutenir les personnes les plus vulnérables au Canada. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars. Ces fonds devraient permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes dans le besoin partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons rapidement des habitations abordables pour les personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de 46 logements abordables seront bientôt accessibles à la population de Moncton. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, et nous continuerons de travailler fort pour mettre fin une fois pour toutes à cette crise. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui aidera à construire rapidement 46 logements abordables à Moncton afin que les personnes qui en ont le plus besoin demeurent en sécurité et aient un chez-soi. Ces nouvelles habitations amélioreront considérablement les conditions de vie de familles de Moncton. » - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et députée fédérale de Moncton--Riverview--Dieppe

« Le logement, c'est plus que quatre murs et un toit. C'est pourquoi notre gouvernement demeure déterminé à offrir des habitations sûres et durables à toute la population. Il importe de faire croître l'économie du Nouveau-Brunswick, d'améliorer notre qualité de vie et de promouvoir la croissance continue et les possibilités pour tout le monde. Dans cette optique, veiller à ce que tout le monde dans la province ait un chez-soi sûr est l'un des plus importants investissements que nous puissions faire. » - L'honorable Jill Green, ministre du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick

« Les deux ensembles résidentiels financés dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements aideront à loger certains membres de la population les plus vulnérables. Nous sommes reconnaissants de ce partenariat. La création de logements sûrs et abordables qui aident les gens à sortir de situations difficiles exige la coopération et la coordination des trois ordres de gouvernement. Nous nous réjouissons des effets positifs de ce programme sur notre collectivité. » - Shawn Crossman, maire adjoint de Moncton

« Le financement de l'Initiative pour la création rapide de logements a été essentiel à la création de 153 logements abordables par Rising Tide. Notre plan d'affaires original a été conçu et financé avant la pandémie de COVID-19. Il est donc rapidement devenu hors de portée en raison des effets de la crise sur l'immobilier, les coûts de construction et la disponibilité des matériaux. Ce financement fédéral, combiné aux contributions initiales de la Ville de Moncton et du gouvernement du Nouveau-Brunswick, a permis d'aller de l'avant avec le projet et d'atteindre notre objectif de départ. » - Dale Hicks, président, Rising Tide Community Initiatives Inc.

« Un endroit sûr où vivre est essentiel pour les femmes qui tentent de repartir de zéro après avoir survécu à une situation de violence familiale. La perte de notre ancien immeuble à la suite d'un incendie a été dévastatrice. Ce financement nous a permis de réellement renaître de nos cendres et de créer un espace qui aidera encore plus de familles à commencer une nouvelle vie. » - Tammy Daigle, directrice exécutive, Carrefour pour femmes

Faits en bref :

L'annonce a été faite par l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée fédérale de Moncton-- Riverview -- Dieppe , l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, et Shawn Crossman , maire adjoint de Moncton.

-- , l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, et Rising Tide travaille aussi en étroite collaboration avec le Comité directeur des sans-abri du Grand Moncton et d'autres organismes communautaires pour sélectionner les locataires parmi les gens qui figurent actuellement sur la liste nominative. L'organisme veut servir des gens dont l'intensité des besoins varie afin de maximiser leurs chances de réussite.

L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables achevés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables achevés. L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Au 30 septembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la construction de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour aider à offrir des logements aux personnes dans le besoin.

dans l'ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour aider à offrir des logements aux personnes dans le besoin. La troisième phase de l'ICRL, annoncée dans le budget de 2022, a encore une fois dépassé sa cible initiale : créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada .

. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL. Ce programme aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Comme c'est le cas pour tous les ensembles d'habitation pour femmes et enfants fuyant la violence, l'adresse des ensembles résidentiels mentionnés n'a pas été divulguée pour des raisons de sécurité.

Liens connexes :

