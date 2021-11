Enseignement à distance - Lancement d'une importante étude scientifique sur les interactions entre le personnel et l'élève

MONTRÉAL, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'invitation de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), la Chaire de recherche du Canada sur l'équité numérique en éducation, en partenariat avec le Groupe de recherche interuniversitaire sur l'intégration pédagogique des technologies de l'information et de la communication (GRIIPTIC), réalisera au cours des prochains mois une importante recherche pour évaluer la qualité de la relation pédagogique dans les dispositifs d'enseignement à distance.

L'étude permettra de documenter le point de vue de toutes les catégories de personnel (enseignant, professionnel et de soutien) sur les nouveaux dispositifs d'enseignement à distance implantés en raison des contraintes liées à la COVID-19. Elle sera menée auprès du personnel des établissements privés subventionnés membres de syndicats affiliés à la FPEP-CSQ. Les premiers résultats devraient être connus au cours de l'année 2022.

La FPEP-CSQ profite donc de la tenue de la Journée du numérique en éducation pour rendre public le lancement de cette importante recherche, qui sera menée sous la responsabilité de Simon Collin, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Ce projet fait suite à une précédente recherche réalisée à l'initiative de la FPEP-CSQ sur l'enseignement à distance et ses impacts sur les conditions de travail du personnel et la transformation de leur tâche. Elle s'intitulait : « L'écran nous déconnecte, l'enseignement à distance a des conséquences ».

Citations

« Avec la pandémie, le personnel enseignant a expérimenté de manière précipitée et hétérogène différents types d'enseignement en ligne. Quoi retenir de ces expérimentations massives et in situ? Ont-elles contribué à appauvrir ou à enrichir la relation pédagogique? La réponse est assurément plus nuancée et variable selon les conditions pédagogiques spécifiques de chaque enseignante et enseignant, ainsi que le milieu scolaire. Ce projet de recherche permettra de préciser les pour et les contre, ainsi que les conditions, de l'enseignement en ligne pour la relation pédagogique. » - Simon Collin, professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM)

« En éducation, le lien de confiance qui s'établit entre la personne enseignante et ses élèves influence de façon notable la réussite scolaire et éducative. Ce lien est-il aussi fort à distance? Nous souhaitons que cette recherche nous le révèle. » - Stéphane Lapointe, président de la FPEP-CSQ

« Du jour au lendemain, l'enseignement à distance s'est imposé au monde de l'éducation dans une situation d'urgence sans qu'on ait pu y réfléchir et envisager ses impacts sur les élèves et sur le personnel. Il est impératif, maintenant, qu'on prenne le temps de documenter cette nouvelle réalité pédagogique pour éviter les dérives. » - Marie-Josée Dallaire, première vice-présidente de la FPEP-CSQ

Profil de la FPEP-CSQ

La Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ) regroupe quelque 3 000 membres répartis dans 48 syndicats et œuvrant dans quelque 42 établissements scolaires du primaire, du secondaire et du collégial, répartis dans 10 régions du Québec.

SOURCE Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ)

Renseignements: Claude Girard, Conseiller en communication, Cellulaire : 514 237-4432, Courriel : [email protected]