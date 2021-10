Enrico Ciccone dénonce les coupures de services à l'urgence de l'Hôpital de Lachine

QUÉBEC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le député de Marquette, Enrico Ciccone, demande au gouvernement de mettre en œuvre des solutions concrètes afin d'éviter la fermeture, le soir et la nuit, de l'urgence de l'Hôpital de Lachine prévue le 7 novembre prochain.

Cette mauvaise nouvelle signifie que les services d'urgence du seul hôpital francophone de l'ouest de l'île de Montréal ne seront ouverts que sept heures par jour, et non plus 24 heures sur 24. M. Ciccone déplore cette fermeture partielle dans ce secteur de la circonscription qu'il représente, où la population est précaire et vieillissante.

De plus, tout le secteur des soins intensifs de l'hôpital sera temporairement fermé à partir de la même date. La direction de l'établissement a aussi annoncé que toutes les ambulances seraient détournées, en tout temps, vers d'autres centres hospitaliers. Le député de Marquette craint que ces mesures ne mettent en danger les citoyens du secteur.

« C'est tout simplement inacceptable! On parle d'un établissement communautaire essentiel, de proximité, pour les citoyens du secteur. Le ministre de la Santé doit prendre action rapidement pour empêcher que l'urgence soit fermée le soir et la nuit. »

-Enrico Ciccone, député de Marquette

