Enquête sur les logements locatifs - La crise du logement s'amplifie, s'inquiète Andrés Fontecilla

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Suite à la publication de l'Enquête sur les logements locatifs par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), voici la réaction du député de Laurier-Dorion et responsable pour Québec solidaire en matière de logement, Andrés Fontecilla :

« Le portrait dressé par la SCHL aujourd'hui a de quoi alarmer la ministre Laforest. Alors que le Québec a les deux pieds dans une grave crise du logement, le coût moyen des loyers à Montréal a augmenté de 4,2% dans la dernière année. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis 2003, et ce en pleine pandémie! C'est une preuve de plus s'il en fallait que le gouvernement de la CAQ doit de toute urgence décréter un gel des loyers au Québec pour l'année 2021, tel que l'a réclamé Québec solidaire au début de l'année.

Quant à la situation à l'extérieur de Montréal, elle n'est guère plus encourageante. La disponibilité du parc locatif a dramatiquement baissé dans des villes comme Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières. À Rouyn-Noranda, les grands logements de plus de trois chambres sont rarissimes avec un taux d'inoccupation à 0,6% et les loyers ont augmenté de près de 6% dans la dernière année. C'est extrêmement inquiétant. Il n'y a plus de doute que la crise du logement se déplace vers les villes régionales. La CAQ doit arrêter de prendre la situation à la légère et se mettre au plus vite en action pour assurer un gel des loyers pour 2021 et annoncer, lors du prochain budget, de nouvelles unités de logement social avec AccèsLogis », déclare Andrés Fontecilla.

