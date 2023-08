Enquête sur le logement étudiant à Montréal - Portrait de l'augmentation des loyers dans la métropole : un enjeu d'envergure nationale

MONTRÉAL, le 16 août 2023 /CNW/ - À l'aube de la rentrée, l'UTILE (Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant) dévoile de nouvelles données sur la réalité résidentielle des étudiant·es locataires dans la grande région de Montréal issues de sa première enquête régionale sur le sujet, l'ÉCLAIR (Étude sur les conditions de logement axée sur l'information régionale).

L'enquête ÉCLAIR révèle qu'en plus d'avoir subi une hausse de loyer de 20% en deux ans, près de 50% des 171 200 locataires étudiants à Montréal ont un revenu annuel inférieur à 20 000$. « Cette étude nous permet de chiffrer un phénomène dont on se doutait déjà, soit une augmentation rapide des loyers étudiants à Montréal causée par le manque de logements étudiants » souligne Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE. Il rappelle que des constats similaires ont été effectués dans d'autres régions, notamment en Estrie et en Outaouais.

L'ÉCLAIR Montréal permet aussi de jeter un regard sur un phénomène émergent : la colocation dans les très petits appartements. Ce sont effectivement 10 % des étudiant·es locataires qui indiquent être au moins trois à partager un logement d'une chambre fermée. Les enquêtes précédentes de l'UTILE ont déjà démontré la tendance étudiante à se regrouper dans de grands logements pour réduire leurs dépenses, et cette nouvelle donnée semble faire ressortir une nouvelle stratégie de réduction de coûts.

L'UTILE rappelle que la détérioration de l'abordabilité des loyers et de la qualité de vie pour les étudiant·es à Montréal sont des problématiques qui concernent bien plus que la seule grande région métropolitaine. En effet, au niveau universitaire par exemple, ce sont les deux tiers des locataires étudiants qui vivaient à l'extérieur de la région avant d'entreprendre leurs études dans la métropole. Ainsi, ce sont environ 30 000 universitaires de toutes les autres régions du Québec qui choisissent de poursuivre leur projet d'étude à Montréal chaque année.

Citation

« Le rapport d'enquête montre que la situation problématique du logement étudiant dans la métropole a des répercussions plus larges sur l'accès aux études et au logement au Québec.

La construction d'une offre étudiante abordable dans la région de Montréal aura des effets positifs pour les dizaines de milliers de familles québécoises qui y envoient leurs enfants pour étudier chaque année. »

Laurent Levesque, cofondateur et directeur général de l'UTILE

Faits saillants de l'ÉCLAIR Montréal

212 000 étudiant·es collégiaux et universitaires ont été rejoint·es par l'enquête et 4 732 répondant·es ont complété le questionnaire;

Au total, on compte environ 171 200 locataires étudiants à Montréal (26 000 locataires étudiant·es au niveau collégial et 145 200 au niveau universitaire);

48 % des étudiant·es locataires gagnent un revenu annuel inférieur à 20 000 $

44 % des étudiant·es locataires considèrent que leur logement a besoin de réparations

Environ 10 % des étudiant·es locataires partagent des logements d'une chambre fermée ou moins avec au moins deux autres personnes

Prix des loyers en 2022-2023

Loyer médian au bail pour les étudiant·es (ÉCLAIR avril 2023) :

1 175 $/mois

Loyer médian au bail pour la population en général (SCHL octobre 2022) :

895 $/mois

Augmentation du loyer étudiant dans les 4½ en 2 ans (PHARE 2021-ÉCLAIR 2023) :

+20%

À propos de l'UTILE : L'UTILE est une entreprise d'économie sociale qui construit et opère des logements étudiants à but non lucratif dans plusieurs villes au Québec. Le parc immobilier de l'UTILE compte actuellement près de 600 logements construits ou en construction dans trois villes, dont 213 à Montréal.

À propos de l'ÉCLAIR : L'Étude sur les conditions de logement axée sur l'information régionale (ÉCLAIR) en est à sa première édition. Elle est une initiative de l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE) qui documente depuis 2014 les conditions résidentielles de la population étudiante au Québec et au Canada afin de pallier l'absence de statistiques publiques à ce sujet.

SOURCE UTILE - Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant

Renseignements: Maya Labrosse, Conseillère aux relations publiques, UTILE, 438 407-8877, [email protected]