Enquête publique thématique sur le suicide - La coroner Julie-Kim Godin dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 14 juin 2023 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête de la coroner Me Julie-Kim Godin portant sur la thématique du suicide. À la suite des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Godin dresse ses constats et formule 63 recommandations visant la prévention du suicide et la protection de la vie humaine.

Cette enquête, ordonnée par la coroner en chef du Québec, Me Pascale Descary, en septembre 2019, portait sur cinq évènements survenus entre 2017 et 2019 et ayant mené à six décès, soit cinq suicides et un homicide. Plus précisément, elle portait sur les décès de M. Mikhaël Ryan, Mme Joceline Lamothe, Mme Suzie Aubé, M. Jean-François Lussier, M. Marc Boudreau et M. Dave Murray. Les cinq décès par suicide analysés comprenaient des facteurs communs, soit : des troubles concomitants de santé mentale et liés à l'usage de substances, une utilisation des services sociaux et soins de santé en place et une intervention des services policiers.

Comme le mentionne d'emblée la coroner, son analyse n'a nullement pour objectif de se prononcer sur la responsabilité criminelle ou civile d'une personne. L'ensemble du processus a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. C'est ainsi qu'après avoir entendu en audience plus d'une centaine de témoins dont des groupes, des endeuillés et des acteurs de la prévention du suicide, la coroner dresse de nombreux constats et présente les éléments communs aux six décès analysés. Ses constats, desquels découlent ses recommandations, sont articulés autour de neuf thèmes : détecter les troubles concomitants et décloisonner les soins et services, faciliter l'accès aux soins et services en santé mentale et en dépendance, rehausser les services d'hébergement, bonifier et faciliter le partage de l'information, impliquer les proches, bonifier l'intervention des policiers, favoriser la promotion et la sensibilisation, rehausser la formation en prévention du suicide et améliorer les pratiques.

Vous pouvez consulter le rapport d'enquête complet en cliquant ici. Vous pouvez également le consulter dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner.

