Enquête publique thématique concernant les collisions mortelles impliquant des camions lourds

Début des audiences le 30 mars 2026

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue d'audiences publiques concernant trois décès survenus lors de collisions routières impliquant des camions lourds. Celles-ci débuteront à compter du 30 mars 2026 au palais de justice de Montréal.

Pour rappel, cette enquête publique a été ordonnée le 10 octobre 2025 par le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier. Elle sera présidée par le coroner Me Dave Kimpton, accompagné par le Dr Louis Normandin, qui agira à titre d'assesseur. Il sera également assisté de la procureure Me Vanessa Nadeau.

Cette enquête publique thématique portera plus particulièrement sur les circonstances entourant les trois décès suivants :

Décès de Madeline J. Darby, survenu le 15 juillet 2025 à Ange-Gardien ;

Décès de Tanya et Elliot Lalonde, survenus le 27 août 2025 sur l'autoroute 30 à Boucherville.

Outre ces trois décès, le coroner pourra, s'il l'estime nécessaire, tenir compte d'autres événements mortels survenus dans des circonstances similaires, dans le but de porter un regard complet sur la situation.

L'ensemble du processus a pour objectif d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, de mettre en lumière les facteurs contributifs et de dégager une réflexion élargie sur les enjeux de sécurité routière impliquant les camions lourds. Elle permettra également de formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Dates des audiences : |du 30 mars au 2 avril, du 7 au 10 avril, du 26 au 30 octobre, du 2 au 6 novembre et du 9 au 13 novembre 2026

Heure : 9 h



Lieu : Palais de justice de Montréal, salle 16.01

[1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6]

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833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 374 552 698#

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Kimpton prévue le lundi 30 mars à 9 h. Il sera également permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins ainsi que celle des pièces dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Web du Bureau du coroner, à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Les pièces qui sont publiques, une fois officiellement déposées, peuvent être obtenues sur demande en communiquant avec le Service des communications par courriel à : [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

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SOURCE Bureau du coroner