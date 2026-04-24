Enquête publique concernant les décès sur les chantiers de construction - Reprise des audiences le 27 avril 2026

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise, dès le 27 avril 2026, des audiences publiques portant sur quatre décès survenus sur des chantiers de construction. Ces travaux visent à analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, à dégager une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité en vigueur au Québec et à formuler des recommandations pour mieux protéger la vie humaine.

Les 27 et 28 avril seront consacrés à la conclusion du volet factuel concernant le décès de M. Vito Fundaro, survenu le 19 juin 2024 à Montréal. Les audiences se poursuivront ensuite du 29 avril au 1er mai, puis les 11 et 12 mai, avec l'examen des faits relatifs au décès de M. Médrik Lincourt, survenu le 4 août 2025 à Terrebonne.

Le 13 mai, une présentation ciblée des acteurs de l'industrie liés aux activités de signalisation est prévue. Par la suite, les travaux se poursuivront avec le volet factuel du décès de M. Maxime Forget, survenu le 21 août 2024 à Brownsburg-Chatham, puis avec celui de M. Mario Ross, survenu le 4 avril 2025 à Drummondville. La conclusion de ce dernier volet, prévue à l'automne 2026, permettra à la coroner d'entamer le volet des recommandations.

Pour rappel, cette enquête publique a été ordonnée le 23 septembre 2025 par le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier. Elle est présidée par la coroner Me Andrée Kronström, accompagnée par M. François Simard, qui agit à titre d'assesseur en raison de ses connaissances et de son expertise en santé et en sécurité du travail. Me Kronström est également assistée de la procureure Me Émilie Fa­y-Carlos.

Deux semaines d'audiences se sont déroulées du 23 au 27 mars et du 7 au 10 avril 2026.

Dates des prochaines audiences :

27 avril au 1 er mai

mai 11 au 15 mai

8 au 10 juin

15 au 19 juin

14 au 18 septembre

19 au 23 octobre

26 au 30 octobre

9 au 13 novembre

Heure : à 9 h 30 le lundi 27 avril et à 9 h par la suite

(l'horaire pourrait varier en fonction des besoins)

Lieu : Point de service de justice de Longueuil, salle 25.01 (mars à juin inclusivement)

[25, boulevard La Fayette, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7]

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Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement)

+1 581 319-2194 (numéro payant)

833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 386 108 089#

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : Il sera cependant permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins ainsi que celle des pièces dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Web du Bureau du coroner, à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Les pièces qui sont publiques, une fois officiellement déposées, peuvent être obtenues sur demande en communiquant avec le Service des communications par courriel à : [email protected].

Le 28 avril : Jour de deuil

Souligné le 28 avril de chaque année, le Jour de deuil est un moment de recueillement et de commémoration internationale dédié à la mémoire des personnes qui ont perdu la vie, ont été blessées, sont devenues malades ou ont vécu une tragédie en milieu de travail.

Cette journée nous rappelle également que la prévention demeure une responsabilité collective et que chacun a un rôle essentiel à jouer pour faire des milieux de travail des lieux plus sains et plus sécuritaires.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

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SOURCE Bureau du coroner