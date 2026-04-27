/R E P R I S E -- Décès de Maëlyne Lugez - Début des audiences le 27 avril 2026/

QUÉBEC, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue d'audiences publiques concernant le décès de Maëlyne Lugez, retrouvée sans vie le 7 novembre 2024 à Lévis. Celles-ci débuteront à compter du 27 avril 2026 au palais de justice de Québec.

Cette enquête publique a été ordonnée le 11 novembre 2025 par le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier. Elle sera présidée par le coroner Me Luc Malouin. Il sera assisté des procureurs Me Karine Fournier et Me Pierre-Olivier Bilodeau.

Les audiences publiques permettront d'examiner en profondeur les circonstances du décès, de déterminer les facteurs qui y ont contribué et de formuler, au besoin, des recommandations visant à prévenir des décès dans des circonstances semblables.

Dates des audiences : du 27 avril au 1er mai, du 4 au 8 mai et du 25 au 27 mai 2026

Heure : 9 h

Lieu : Palais de justice de Québec, salle 5.02B

[300, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8K6]

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Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Malouin prévue le lundi 27 avril à 9 h. Il sera également permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins ainsi que celle des pièces dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Web du Bureau du coroner, à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Les pièces qui sont publiques, une fois officiellement déposées, peuvent être obtenues sur demande en communiquant avec le Service des communications par courriel à : [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

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SOURCE Bureau du coroner