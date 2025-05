Enquête publique sur le décès de Normand Meunier : pour que de tels drames ne se reproduisent plus jamais!

MÉMO-Qc réclame des mesures préventives et des soins de plaies spécifiques aux personnes lésées médullaires

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Alors que les audiences de l'enquête publique sur le décès de Normand Meunier débutent aujourd'hui, Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) souhaite ardemment que toute la lumière soit faite sur les circonstances exactes qui ont mené au décès de M. Meunier et que des leçons soient tirées afin qu'un tel drame ne se reproduise plus jamais.

Depuis de nombreuses années, MÉMO-Qc alerte les autorités sur les lacunes en termes de prévention et de soins des plaies de pression chez les personnes lésées médullaires. Notre organisme a relevé plusieurs dizaines de situation de plaies développées lors d'hospitalisations dans des établissements de santé au Québec, plaies graves qui ont même parfois conduit à la mort.

Notre système de santé a tout pour éviter ces plaies mais, par manque de connaissance et de coordination des soins, si ce n'est même par négligence, ces plaies continuent d'affecter et de faire des ravages parmi la population des personnes lésées médullaires. Nous espérons qu'à la suite de cette enquête, le coroner proposera des pistes de solution et que les autorités les prendront en considération.

Pendant les trois semaines que dureront ces audiences (5 mai, 12 mai et 2 juin), MÉMO-Qc se fait un devoir de participer à l'enquête mais aussi d'être solidaire en accompagnant la veuve de M. Meunier durant cette épreuve.

En mars 2024, Normand Meunier avait demandé de recevoir l'aide médicale à mourir après avoir développé des plaies de lit à l'hôpital de Saint-Jérôme. Le rapport de la commissaire aux plaintes du CISSS des Laurentides du 1er mai 2024 avait relevé plusieurs manquements et erreurs qui ont mené au développement d'une plaie à son coccyx, son infection et son aggravation jusqu'à l'os, la rendant incurable, alors qu'elle aurait pu être évitée par de simples pratiques de base, comme l'utilisation d'un matelas adapté à son état, que M. Meunier et sa conjointe n'avaient cessé de réclamer au personnel hospitalier pendant son séjour à l'urgence de l'établissement.

Depuis quelques années, MÉMO-Qc tient un long et triste répertoire de ses membres ayant subi des plaies de pression peinant à guérir. Ces plaies sont souvent développées faute de mesures de prévention de base en centres hospitaliers ou à domicile. Par manque d'accès à du personnel formé et expérimenté à l'administration de soins spécifiques à leurs conditions, les personnes lésées médullaires se retrouvent alitées pendant des mois, voire des années, privées de leur vie familiale et professionnelle, ce qui affecte sans conteste leur santé globale, à la fois physique et mentale. Certaines personnes, comme M. Meunier, choisissent d'apaiser leurs souffrances et de mettre fin à leur vie en demandant l'aide médicale à mourir.

Par ailleurs, dans deux rapports émis par le Protecteur du citoyen (PC) les 7 octobre et 2 décembre 2024, à l'attention du CISSS de la Capitale-nationale et du CHU de Québec, ce dernier indique avoir relevé des lacunes et émet des recommandations visant à la prévention et la prise en charge des plaies de pression pour les personnes lésées médullaires. Des situations de plaies semblables à celles que le PC a analysées se retrouvent dans l'ensemble des régions du Québec.

MÉMO-Qc multiplie les démarches afin que les recommandations du PC soient mises en œuvre sur l'ensemble du territoire et que les Centres d'expertise pour les blessés médullaires assurent un leadership et un encadrement en ce sens. Une pétition a aussi été déposée à l'Assemblée Nationale en janvier dernier.

MÉMO-Qc est une association provinciale qui agit avec ses membres et de nombreux partenaires pour faire la promotion et la défense de droits individuels et collectifs. Elle travaille à l'intégration sociale, au développement de l'autonomie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap, particulièrement les lésés médullaires et ce, depuis 1946. En plus du soutien à la recherche, son action vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

www.moelleepiniere.com

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Porte-parole : Walter Zelaya, Directeur général - MÉMO-Qc, [email protected], 1-877- 341 7272, poste 220; Contact : Ariane Gauthier-Tremblay, Organisatrice communautaire - volet défense des droits - MÉMO-Qc, [email protected], 581-985-0780