Décès de Mme Pasha Ekoomiak - La coroner Me Stéphanie Gamache dépose son rapport d'enquête publique

QUÉBEC, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport d'enquête publique de la coroner Me Stéphanie Gamache concernant le décès de Mme Pasha Ekoomiak, survenu le 8 février 2023, au département d'urgence de l'Hôpital de Val-d'Or du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue.

À la suite des audiences publiques s'étant déroulées en novembre dernier, des témoignages entendus et de l'analyse des preuves présentées, Me Gamache dresse ses constats et formule sept recommandations visant à éviter des décès dans des circonstances semblables et ainsi mieux protéger la vie humaine.

L'enquête lui a permis de constater que Mme Ekoomiak, une jeune femme autochtone vivant en situation d'itinérance, présentait une trajectoire de vie marquée par une grande vulnérabilité. Celle-ci se caractérisait notamment par une instabilité résidentielle, une rupture avec son réseau familial et social, ainsi que des problèmes de santé cardiaque importants. À compter du mois d'août 2022, malgré de nombreuses consultations à l'urgence et quelques hospitalisations pour traiter des problématiques sévères, son état de santé a continué à se détériorer. Durant cette période, les tentatives de prise en charge sont demeurées ponctuelles, incluant les approches culturellement adaptées.

Pour la coroner Gamache, bien que Mme Ekoomiak ait eu accès aux soins requis par son état de santé en temps opportun depuis son arrivée à Val-d'Or, incluant lors de sa dernière visite au département d'urgence les 7 et 8 février 2023, des actions concertées auraient été nécessaires bien en amont de l'événement ayant conduit à son décès afin d'établir un filet de sécurité durable.

Me Gamache conclut que les circonstances du décès soulèvent certains enjeux quant à l'encadrement et à l'optimisation de la trajectoire des soins des personnes qui souffrent de maladies cardiorespiratoires, à la continuité des suivis requis pour les soins des personnes vulnérables, ainsi qu'à la disponibilité et à l'adaptation des soins et services aux réalités des personnes autochtones en situation d'itinérance et de vulnérabilité complexe.

Le rapport complet est disponible sur le site Web du Bureau du coroner : www.coroner.gouv.qc.ca.

L'enquête publique du coroner

L'ensemble du processus d'enquête publique a pour objectif de faire la lumière et de rechercher la vérité sur les circonstances entourant les décès, de même que de formuler des recommandations en vue d'une meilleure protection de la vie humaine. La Loi sur les coroners interdit aux coroners de se prononcer sur la responsabilité civile, déontologique ou criminelle d'une personne.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]

SOURCE Bureau du coroner