/R E P R I S E --Enquête publique concernant les décès sur les chantiers de construction - Reprise des audiences le 8 juin 2026/

QUÉBEC, le 5 juin 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise, dès le 8 juin 2026, des audiences publiques portant sur quatre décès survenus sur des chantiers de construction. Cette enquête publique thématique, présidée par la coroner Me Andrée Kronström, vise à analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, à dégager une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité en vigueur au Québec et à formuler des recommandations pour mieux protéger la vie humaine.

Les audiences prévues du 8 au 10 juin ainsi que le 15 juin seront consacrées à la conclusion du volet factuel relatif au décès du signaleur routier, M. Maxime Forget, survenu le 21 août 2024 à Brownsburg-Chatham, après qu'il eut été happé par une rétrocaveuse lors d'une manœuvre de recul.

Le 16 juin, la coroner entendra de nouveaux témoins factuels relativement au décès de M. Vito Fundaro, survenu le 19 juin 2024 à Montréal.

Les audiences se poursuivront les 17 et 18 juin avec l'ouverture de l'examen des faits entourant le décès de M. Mario Ross, survenu le 4 avril 2025 à Drummondville. Affecté à la signalisation, M. Ross a été percuté par un camion effectuant une manœuvre de recul afin d'accéder à un chantier de construction.

Enfin, le vendredi 19 juin sera consacré à l'étude des parcours de formation et d'obtention des certificats de compétences des travailleurs impliqués qui seront présentés par la Commission de la construction du Québec (CCQ) et l'Association québécoise des transports (AQTr).

La conclusion du volet factuel concernant le décès de M. Ross, prévue à l'automne 2026, permettra ensuite à la coroner d'entreprendre la phase consacrée à l'identification de pistes de solution visant à renforcer la prévention et la sécurité sur les chantiers de construction du Québec.

À ce jour, quatre semaines d'audiences se sont déroulées, soit du 23 au 27 mars, du 7 au 10 avril 2026, du 27 avril au 1er mai ainsi que du 11 au 15 mai 2026.

Dates des prochaines audiences :

8 au 10 juin

15 au 19 juin

14 au 18 septembre

19 au 23 octobre

26 au 30 octobre

9 au 13 novembre

Heure : 9 h (l'horaire pourrait varier en fonction des besoins)

Lieu : Point de service de justice de Longueuil, salle 25.01 (mars à juin inclusivement)

[25, boulevard La Fayette, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7]

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833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 386 108 089 #

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : Il sera cependant permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Les pièces qui sont publiques, une fois officiellement déposées, peuvent être obtenues sur demande en communiquant avec le Service des communications par courriel à : [email protected].

Du 8 au 14 juin 2026 : Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers

Le Bureau du coroner profite de l'occasion pour rappeler la tenue de la troisième édition de la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers qui se déroulera du 8 au 14 juin 2026, sous le thème « La protection des travailleurs routiers, j'embarque. ».

Cette semaine thématique, instituée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, vise à souligner la nécessité de faire preuve de courtoisie, de vigilance et de prudence en présence d'ouvriers des chantiers routiers. Elle vise également à accroître la bienveillance des usagers de la route envers les travailleurs routiers en général et à encourager le respect des règles aux abords des chantiers.

Pour en apprendre davantage sur la semaine thématique et connaître les façons que vous pouvez contribuer à ce mouvement de sensibilisation, vous pouvez visiter la page Web Québec. ca/semainesécuritéchantier.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]



SOURCE Bureau du coroner