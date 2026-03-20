Enquête publique concernant les décès sur les chantiers de construction - Début des audiences le 23 mars 2026

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle la tenue d'audiences publiques concernant quatre décès survenus sur des chantiers de construction au cours des derniers mois. Celles-ci débuteront à compter du 23 mars 2026 au point de service de justice de Longueuil.

Pour rappel, cette enquête publique a été ordonnée le 23 septembre 2025 par le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier. Elle sera présidée par la coroner Me Andrée Kronström, accompagnée par M. François Simard, qui agira à titre d'assesseur en raison de ses connaissances et de sa compétence particulières en santé et en sécurité du travail. Elle sera également assistée de la procureure Me Émilie Fa­y-Carlos.

Cette enquête publique thématique, dont la preuve factuelle sera entendue successivement selon l'ordre présenté ci-dessous, portera plus particulièrement sur les circonstances entourant les quatre décès suivants :

Décès de M. Vito Fundaro, survenu le 19 juin 2024 à Montréal ;

Décès de M. Médrik Lincourt, survenu le 4 août 2025 à Terrebonne ;

Décès de M. Maxime Forget, survenu le 21 août 2024 à Brownsburg-Chatham ;

Décès de M. Mario Ross, survenu le 4 avril 2025 à Drummondville.

L'ensemble du processus a pour objectif d'analyser en profondeur les causes et les circonstances entourant ces décès, de mettre en lumière les facteurs contributifs et de dégager une réflexion élargie sur les pratiques de sécurité en vigueur. L'enquête a également pour but de formuler des recommandations pour prévenir de nouveaux décès dans des circonstances semblables.

Dates des audiences : du 23 au 27 mars, du 7 au 10 avril, du 27 avril au 1er mai, du 11 au 15 mai, du 25 au 27 mai, du 8 au 10 juin, du 15 au 19 juin, du 14 au 18 septembre, du 28 septembre au 2 octobre et du 13 au 15 octobre 2026

Heure : Les audiences débuteront à 9 h chaque jour, sauf exception : elles commenceront à 9 h 30 le lundi 23 mars et à 8 h 30 le mercredi 25 mars. Pour les journées suivantes, l'horaire pourrait varier en fonction des besoins.

Lieu : Point de service de justice de Longueuil, salle 25.01 (mars à juin inclusivement)

[25, boulevard La Fayette, 2e étage, Longueuil (Québec) J4K 5C7]

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+1 581 319-2194 (numéro payant)

833 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 386 108 089#

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Pour les médias : il sera cependant possible d'enregistrer la déclaration d'ouverture de Me Kronström prévue le lundi 23 mars à 9 h 30. Il sera également permis de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.

Vous pouvez consulter la liste des témoins ainsi que celle des pièces dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Web du Bureau du coroner, à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Les pièces qui sont publiques, une fois officiellement déposées, peuvent être obtenues sur demande en communiquant avec le Service des communications par courriel à : [email protected].

Source :

Jake Lamotta Granato

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SOURCE Bureau du coroner