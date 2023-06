Enquête à l'Hôpital général du Lakeshore : Le SQEES-FTQ et le CPAS-SCFP déplorent qu'on accuse les travailleuses et les travailleurs

MONTRÉAL, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le SQEES-FTQ et le CPAS-SCFP ont assisté cet après-midi à la conférence de presse de Madame Francine Dupuis, enquêtrice indépendante, à l'Hôpital du Lakeshore, qui a publié son rapport sur l'urgence de l'Hôpital.

Les deux syndicats sont particulièrement préoccupés par des éléments soulevés lors de la conférence. En effet, Madame Dupuis a affirmé qu'une partie importante des problèmes réside dans le fait que les travailleuses et les travailleurs sont loin de tous offrir une prestation de travail de qualité. Elle a affirmé que sur chaque quart de travail et dans tous les titres d'emploi, des travailleuses et travailleurs devraient être dénoncés par leurs pairs.

Il est complètement inacceptable de traiter le personnel de cette façon. Depuis de nombreuses années, un manque de personnel criant perdure et ce sont des équipes surchargées et épuisées qui tiennent tous les services à la population à bout de bras. Il faut absolument améliorer les conditions de travail pour attirer et maintenir le personnel et non l'accuser de problèmes systémiques décriés depuis des années.

Le SQEES-FTQ et le CPAS-SCFP s'entendent pour dire que les travailleuses et les travailleurs doivent être consultés et écoutés. Ils mettent leur expertise au service de la population au quotidien et seraient les mieux à même de suggérer des solutions pérennes pour le réseau de la santé et des services sociaux.

De plus, les deux organisations syndicales regrettent d'avoir pu prendre connaissance seulement aujourd'hui, lors de son dévoilement, du rapport de Madame Francine Dupuis, d'autant que les représentants syndicaux ont collaboré à cette enquête. Cela ajoute au manque de considération auquel les travailleuses et les travailleurs font face aujourd'hui.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 30 580 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Il est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

