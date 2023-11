Énoncé économique fédéral : la Chambre salue les mesures en logement, mais déplore l'absence d'une trajectoire de retour à l'équilibre budgétaire

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal Métropolitain prend acte de l'énoncé économique présenté aujourd'hui par la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland.

« L'énoncé de la ministre Freeland confirme que l'économie poursuivra son ralentissement cette année, ainsi qu'en 2024. Bien qu'il s'agisse d'une situation précaire, cela laisse entrevoir une stabilisation et un éventuel recul des taux d'intérêt. Dans un tel contexte, nous saluons la décision du gouvernement d'adopter une approche prudente. Les incitatifs mis en place répondent aux demandes que nous avions formulées pour favoriser le financement et le déploiement rapide de projets immobiliers et hausser ainsi l'offre d'habitation. Ces mesures ciblées aideront à résorber la crise du logement si les délais de déploiement peuvent être raccourcis. Le défi sera de s'entendre avec les provinces et de s'assurer que les gouvernements locaux ont la capacité d'autoriser rapidement le démarrage des projets d'habitation », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous sommes par ailleurs préoccupés de constater que les déficits sont indéniablement repartis à la hausse. Les énoncés budgétaires récents omettent systématiquement toute trajectoire d'un retour éventuel à l'équilibre budgétaire. Nous réitérons que le secteur privé sera d'autant plus rassuré d'investir s'il sait que le retour à l'équilibre des finances publiques du pays ne passera pas par une hausse future des taxes et des impôts », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

