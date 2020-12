MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal a pris connaissance de la mise à jour économique de l'automne énoncée par Chrystia Freeland, ministre des Finances et vice-première ministre du Canada.

De premiers pas pour un soutien à l'industrie aérospatiale

Dans un contexte de pandémie mondiale de COVID-19, la ministre Chrystia Freeland s'est livrée à l'exercice de mise à jour budgétaire et a annoncé 1 milliard d'aides sur deux ans pour aider le transport aérien régional et les aéroports.

En prévoyant un rehaussement du taux maximal de la subvention salariale d'urgence du Canada offerte aux employeurs de 65 à 75 %, du 20 décembre 2020 au 13 mars 2021, le gouvernement confirme également son désir d'accompagner les entreprises dans ce contexte particulièrement difficile.

La grappe aérospatiale du Québec salue ces premiers signaux mais regrette le manque d'engagement auprès des acteurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Un soutien nécessaire pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement

Dans cet écosystème inter-relié, l'industrie manufacturière ne doit pas être oubliée. Au Québec, l'industrie aérospatiale occupait, en 2019, le premier rang en matière d'exportations québécoises, avec 12 % du total des exportations manufacturières du Québec. À elle seule, l'industrie concentrait en 2019, 43 4000 travailleurs et les ventes du secteur totalisaient 17,8 milliards de dollars. Aux côtés des aéroports et transporteurs aériens, près de 250 entreprises œuvrent chaque jour pour construire, réparer, améliorer nos aéronefs et faire de Montréal, la troisième capitale mondiale de l'aérospatiale.

« Alors que plus de 4 000 emplois ont déjà été perdus au sein de l'industrie aérospatiale québécoise depuis le début de la pandémie, nous craignons grandement l'effritement de notre écosystème et l'exode de notre main-d'œuvre qualifiée. Chaque jour compte, nous avons besoin du gouvernement fédéral comme partenaire stratégique pour faire perdurer ce secteur névralgique pour le Canada. » mentionne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

