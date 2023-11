BOUCHERVILLE, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le Club des petits déjeuners attendait avec impatience l'Énoncé économique de l'automne 2023. Après avoir https://www.breakfastclubcanada.org/fr/club-rencontre-acteurs-gouvernementaux/, et après plusieurs mois de discussions, le gouvernement du Canada ne semble pas reconnaître la gravité de la situation, surtout en ce qui concerne l'insécurité alimentaire chez les élèves.

Le Club des petits déjeuners reconnaît les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour aider la classe moyenne. Cependant, il est évident que les mesures annoncées ne sont pas suffisantes pour répondre aux besoins des groupes plus vulnérables, et notamment des enfants. Au cours des dernières années, le Club des petits déjeuners ainsi que plusieurs autres organismes ont exprimé de sérieuses préoccupations. Or, alors que les derniers mois ont été marqués par une grande incertitude économique pour les familles, le gouvernement n'a toujours pas mis en place le programme national d'alimentation scolaire qu'il s'était engagé à mettre sur pied il y a près de cinq ans. Cette initiative a été initialement annoncée dans le Budget 2019, puis incluse comme promesse électorale dans la Plateforme 2021 du Parti libéral du Canada.

« En tant que seul organisme en nutrition scolaire à l'échelle nationale, nous exprimons notre mécontentement à l'égard de l'Énoncé économique de l'automne 2023, qui ne répond pas adéquatement à la crise urgente à laquelle les enfants sont confrontés. Les dernières allocations budgétaires ne comportent pas les mesures nécessaires pour assurer l'accès équitable à une alimentation nutritive. Il est urgent d'agir pour qu'aucun enfant n'entame sa journée d'école le ventre vide. Les libéraux auraient dû honorer leur promesse électorale de 2021 et donner la priorité au bien-être des enfants au Canada en renforçant leur engagement à mettre en œuvre une politique nationale d'alimentation scolaire. Cette année, une fois de plus, le gouvernement faillit à ses promesses envers les enfants », commente Tommy Kulczyk, président et chef de la direction du Club des petits déjeuners.

L'insécurité alimentaire a atteint son paroxysme au Canada

Selon les données les plus récentes de Statistique Canada , l'insécurité alimentaire des ménages a atteint un niveau record dans les dix provinces du Canada. Le dernier rapport de l'Université de Toronto sur l'insécurité alimentaire des ménages au Canada (disponible en anglais seulement), qui s'appuie sur L'Enquête canadienne sur le revenu (ECR), révèle que le pourcentage de ménages ayant un accès inadéquat ou incertain à la nourriture en raison de contraintes financières est passé de 15,9 % en 2021 à 17,8 % en 2022. Cela représente 6,9 millions de Canadiens, dont près de 1,8 million d'enfants de moins de 18 ans.

Les familles à faible revenu sont les plus exposées à l'insécurité alimentaire, avec des taux presque deux fois plus élevés que la moyenne générale (35 % contre 18 %). Cependant, la majorité des familles en situation d'insécurité alimentaire ont des revenus supérieurs au seuil de pauvreté. En fait, environ 80 % des familles confrontées à l'insécurité alimentaire se situent au-dessus du seuil de pauvreté.

Ces données ne tiennent pas compte des personnes vivant dans les collectivités des Premières Nations ou dans les territoires où les taux d'insécurité alimentaire sont généralement encore plus élevés.

« Nous vivons un moment décisif où les familles et les enfants au Canada sont aux prises avec une crise liée au coût de la vie d'une ampleur sans précédent. La mise à jour économique de l'automne aurait été une bonne occasion pour le gouvernement fédéral d'intervenir et d'accorder la priorité aux investissements dans les programmes de nutrition scolaire, en veillant à ce que chaque enfant d'âge scolaire au pays ait accès aux nutriments essentiels pour réaliser son plein potentiel. Ces dernières années, le gouvernement fédéral a utilisé cette plateforme à plusieurs reprises pour annoncer des budgets dans des situations exceptionnelles. Et nous en sommes rendus à une situation exceptionnelle », ajoute Judith Barry, cofondatrice et directrice des relations gouvernementales.

À la fin du mois d'octobre, le gouvernement fédéral a publié un rapport intitulé Ce que nous avons entendu à la suite de consultations publiques visant à recueillir des commentaires sur une politique nationale en matière d'alimentation dans les écoles. Bien que le rapport présente les caractéristiques souhaitées d'un éventuel programme d'alimentation scolaire, aucune information concernant les prochaines étapes ou le calendrier de mise en œuvre n'a été divulguée.

Le Club des petits déjeuners poursuivra ses efforts dans les semaines et les mois à venir pour travailler avec le gouvernement du Canada ainsi que ses partenaires publics et privés à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un programme national d'alimentation scolaire.

