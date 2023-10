Énoncé de politique conjoint sur le développement et le transport d'une électricité propre, fiable et abordable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick

OTTAWA, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Forts d'une solide collaboration dans les priorités relatives à l'électricité propre dans la région, nous, les ministres de l'Énergie et des Ressources naturelles; de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales; du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; ainsi que le premier ministre du Nouveau-Brunswick et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, nous sommes rencontrés aujourd'hui pour discuter d'un partenariat en vue de soutenir l'élimination graduelle, des centrales au charbon ainsi qu'une transition vers la carboneutralité dans le secteur de l'électricité qui soient abordables et fiables.

Décarboniser le réseau électrique du Canada est un objectif environnemental et économique clé. Garantir un accès à de l'électricité abordable, fiable, sûre et propre est important à la fois pour les foyers, les entreprises et les institutions dans toute la région. Le secteur privé priorise de plus en plus l'accès à de l'électricité propre pour renforcer la compétitivité économique et pour saisir les futures possibilités de croissance propre, y compris dans les industries émergentes et en expansion de l'hydrogène et des minéraux critiques. L'économie s'électrifie rapidement, alors que les consommateurs choisissent des thermopompes électriques et achètent des véhicules électriques, et que l'industrie passe des hydrocarbures à de l'électricité propre pour atteindre la carboneutralité.

Dans ce contexte, les gouvernements du Canada, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse feront progresser deux volets de travaux collaboratifs pour soutenir l'élimination graduelle de la production d'électricité au charbon d'ici 2030 et pour atteindre la carboneutralité dans le secteur de l'électricité d'ici 2035 de même qu'une économie carboneutre d'ici 2050. Ces travaux de transition vers une énergie propre reposeront sur les priorités provinciales et sur les plans des services publics pour les réseaux électriques , et s'appuieront sur les réussites antérieures de premier plan au niveau national dans les deux provinces quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et à l'approvisionnement croissant en électricité propre au cours de la dernière décennie.

Dans le cadre du premier volet des travaux, les gouvernements provinciaux et fédéral détermineront les investissements nécessaires à l'élimination graduelle de l'électricité produite à partir de charbon d'ici 2030 et à la transition vers une énergie propre. Sur la base de la planification des provinces et des services publics, les gouvernements ont discuté des projets prioritaires nécessaires pour satisfaire cette échéance, notamment les petits réacteurs modulaires; la conversion de la centrale électrique de Belledune; l'atteinte de durée de vie utile de la centrale de Mactaquac; les installations éoliennes et solaires; les batteries et l'intégration de l'énergie renouvelable; l'électrification et la gestion de pointe; l'introduction de la production de l'électricité à partir des générateurs polycarburants à démarrage rapide compatibles avec l'hydrogène; et la construction de la ligne de transport Point Lepreau - Salisbury - Onslow reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les gouvernements reconnaissent le besoin de maintenir un réseau électrique abordable et fiable.

Dans ce contexte, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick travailleront avec le gouvernement fédéral pour ce qui est des méthodes de financement. Un élément essentiel de ce premier volet est de faire progresser l'interconnexion de fiabilité entre les deux provinces comme première étape d'une boucle de l'Atlantique modifiée, avec une date d'entrée en service prévue en 2029. Sous réserve de l'examen réglementaire et de l'approbation des autorités réglementaires dans les deux juridictions, et d'une consultation auprès des communautés autochtones, ces investissements dans le transport et la production d'électricité vont rapidement entraîner des bénéfices par le biais d'un réseau plus fiable et résilient alors que les deux provinces éliminent graduellement le charbon et font progresser le développement de nouvelles sources d'énergie et la capacité de transport pour atteindre la carboneutralité dans le secteur de l'électricité d'ici 2035.

Dans le cadre du deuxième volet des travaux, les parties ont convenu de déterminer et de faire progresser les secteurs revêtant une importance critique et la coopération pour atteindre la carboneutralité dans le secteur de l'électricité d'ici 2035, y compris l'évolution continue des petits réacteurs modulaires, propre au Nouveau-Brunswick, et l'éolien extracôtier, propre à la Nouvelle-Écosse. Les deux provinces travailleront sur les batteries et l'intégration de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, les générateurs polycarburants compatibles avec l'hydrogène et les outils de gestion du réseau intelligents, et détermineront les instruments fédéraux pouvant être utilisés pour soutenir ces initiatives, comme le financement par le biais de la Banque de l'infrastructure du Canada; les crédits d'impôt fédéraux, dont le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre; et des programmes de subventions et contributions, par exemple le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification ou encore le Programme de prédéveloppement de l'électricité.

Ceci comprendra aussi d'explorer davantage les possibilités régionales de transport et d'échange énergétique en partenariat avec les services publics voisins, au Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour poursuivre ces efforts, nous allons collaborer de façon trilatérale ou bilatérale, au besoin, par l'entremise des tables régionales sur l'énergie et les ressources Canada - Nouveau-Brunswick et Canada - Nouvelle-Écosse.

Nous savons que ces travaux devront prendre en considération l'impact du Règlement sur l'électricité propre, qui est en train d'être affiné en s'appuyant sur les commentaires des provinces, des titulaires de droits et d'autres parties prenantes. Les parties sont d'accord pour collaborer afin de trouver le moyen d'avoir un réseau électrique abordable, fiable et propre dans ces circonstances.

Nos gouvernements sont déterminés à surmonter les défis imminents qui se présentent à cause des changements climatiques et à saisir les possibilités de croissance propre que peut amener un réseau carboneutre.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'honorable Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

SOURCE Ressources naturelles Canada