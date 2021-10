Engagez-vous pour le communautaire : les organismes de la Montérégie réclament des engagements de la part du gouvernement Legault

LA PRAIRIE, QC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Plusieurs centaines de travailleuses et de travailleurs, de membres et de sympathisants des organismes communautaires sont réunis aujourd'hui devant le bureau du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, pour réclamer un meilleur financement des organismes communautaires dans le cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

« Depuis maintenant plus de 50 ans que le mouvement de l'action communautaire autonome contribue concrètement à ce que la société québécoise soit plus juste, plus verte et plus inclusive. Les organismes communautaires ont fait leurs preuves et le temps est venu de les reconnaître afin d'assurer la continuité de leurs actions. Parce que disons-le franchement, plusieurs organismes sont à risque de fermer leurs portes si rien n'est fait pour améliorer leur soutien financier de façon substantielle, » souligne Nicholas Gildersleeve, membre du conseil d'administration de la TROC-Montérégie et directeur de la Halte du coin.