Engagement des 100 premiers jours Les mandats du nouveau conseil sont sur les rails

MONTRÉAL, le 28 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La mairesse de Verdun, madame Marie-Andrée Mauger, est fière d'annoncer que tous les projets faisant partie de ses priorités pour ses 100 premiers jours de mandat ont été réalisés ou démarrés, tel que promis.

« Mon équipe et moi sommes très heureux de pouvoir confirmer à la population que notre feuille de route est déjà bien en marche et que nos échéanciers sont toujours conformes. La réalisation des engagements que nous avons pris pendant la campagne électorale est prioritaire pour nous et il était important de démontrer aux Verdunois et Verdunoises qu'ils peuvent compter sur nous. Au cours des 100 premiers jours de mon mandat, les chantiers prioritaires que nous nous étions fixés ont tous été réalisés ou mis en branle et j'en suis très fière. J'en profite pour remercier toutes nos équipes pour leur travail exemplaire », affirme la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger.

La mairesse et les membres du conseil ont amorcé leur mandat en adoptant, à la fin de l'année 2021, le budget 2022 de l'arrondissement de Verdun ainsi que le Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 . Ceci mettait les bases pour assurer une gouvernance efficiente des finances publiques de Verdun dans la prochaine année et trouver un équilibre permettant de préserver la qualité des services offerts à la population tout en limitant le fardeau fiscal des Verdunois et des Verdunoises.

L'aménagement hivernal de la place de la Grande-Marguerite , laissant place à une jolie illumination de l'espace, ainsi que le déploiement d'une campagne promotionnelle des commerces à L'Île-des-Sœurs afin de favoriser l'achat local ont tous deux été réalisés juste avant la période des Fêtes.

L'enneigement de la butte au parc de West-Vancouver , qui permet la glisse sur luge et sur tube, a été réalisé au début du mois de février. À temps pour les activités de la relâche!

L'administration a également créé, tel que promis, une enveloppe de 10 000 $ pour soutenir des initiatives citoyennes et communautaires. Les modalités du programme sont en cours de conception.

L'élaboration d'un plan de gestion des berges a été amorcé avec des rencontres citoyennes entourant la gestion de la marina, ce qui permettra d'avoir un regard neuf sur l'administration de ses activités. Plus largement, l'arrondissement a amorcé la planification de travaux visant le raccordement de la piste multifonctionnelle près de l'îlot Gallagher.

Le projet de création de mini-forêts, choisi par la population dans le cadre du budget participatif de Montréal, a aussi débuté. Quelques lieux possibles ont été ciblés et font l'objet d'analyses. Ce projet permettra d'augmenter la canopée en ville et d'offrir une expérience contemplative à la population de Verdun.

Un autre projet choisi par la population est lui aussi bien entamé, soit la transformation du dernier étage du stationnement Ethel pour en faire une esplanade. Des études sur l'état de la structure du stationnement sont en cours, en collaboration avec la Ville de Montréal, dans le but d'assurer des travaux d'amélioration de l'immeuble pour y accueillir les futures activités. Dans une prochaine étape, nous aborderons la conception du plan d'aménagement de la place publique et des activités qui y auront cours.

Nos équipes travaillent toujours à la mise en place de la phase 2 de l'agrandissement du skate park au parc Arthur-Therrien prévu cette année et à la planification d'une aire de mise à l'eau pour les embarcations non motorisées à L'Île-des-Soeurs. Des analyses de courant sont en cours de réalisation et déboucheront vers les étapes de conception.

Finalement, un premier diagnostic a été élaboré pour la conception d'un plan d'entretien de L'Île-des-Sœurs. L'arrondissement prévoit une présentation publique de ce plan au printemps.

