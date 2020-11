Enfants maltraités à Granby - Des gestes doivent être posés pour protéger les enfants du Québec

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) est indignée d'avoir appris qu'un autre dossier de maltraitance d'enfants impliquant la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

« C'est une autre histoire horrible qui a été rendue publique, un nouveau cas de maltraitance d'enfants. Comment a-t-on pu laisser des enfants vivre dans de telles conditions et ignorer les dizaines de signalements qui ont été faits ? », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.

« En attendant le dépôt du rapport de la Commission Laurent et la réforme à venir de la Loi sur la protection de la jeunesse, il y a des gestes qui doivent être posés. Il ne faut plus qu'aucun enfant ne soit abonné de la sorte et que la DPJ faillisse à nouveau à sa mission : celle de protéger les enfants. La solution n'est pas d'injecter de l'argent, ni de faire des enquêtes, mais de rendre les établissements imputables », termine Mme Rioux.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et des ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Renseignements: Source : Geneviève Rioux, Presidente, FFARIQ ; Renseignements et contacts médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère - relations publiques, H+K Stratégies, Cellulaire : 514 435-7208, Courriel : [email protected]

Liens connexes

http://ffariq.org/