Enfants de la DPJ et activités sportives et culturelles - La FFARIQ appuie la pétition sur une allocation financière automatique annuelle

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) se réjouit du dépôt, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, d'une pétition sur l'automatisation des allocations financières pour les activités sportives et culturelles aux enfants vulnérables de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) en famille d'accueil par la députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Brigitte B. Garceau.

« L'accès aux activités sportives et culturelles est essentiel au développement, à l'épanouissement et au bien-être de tous les enfants et ceux de la DPJ ne font pas exception », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente de la FFARIQ. « Trop d'enfants que nous accueillons sont privés de telles activités et c'est inacceptable. Il faut rendre ces allocations automatiques en un versement unique annuel ».

La FFARIQ estime que les établissements du réseau de la santé et des services sociaux devraient concentrer leurs efforts sur les nombreuses problématiques sur le terrain et non pas sur la paperasse. Elle joint sa voix pour demander au gouvernement du Québec, plus particulièrement au ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, de donner suite à cette pétition afin d'éviter que de nouveaux enfants de la DPJ soient lésés.

« Les familles d'accueil doivent se battre avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour que les enfants vulnérables qu'elles accueillent puissent jouer au soccer ou faire de la danse. Cela ne fait aucun sens! En plus de répondre aux besoins des enfants, une allocation automatique annuelle permettrait aux familles d'accueil de mettre toute leur énergie à veiller à leur bien-être et à leur stabilité et non pas d'argumenter avec les établissements du réseau de la santé et des services sociaux », a ajouté Mme Gagnon.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ célèbre cette année ses 50 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants. Pour en connaître davantage sur la mission de la FFARIQ, visitez le site web : FFARIQ.org.

