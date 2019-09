Énergir annonce la nomination de Mari McClure à titre de présidente et chef de la direction de Green Mountain Power

Mary Powell, actuelle présidente et chef de la direction annonce son intention de quitter à la fin de l'année

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Énergir, s.e.c. (« Énergir ») annonce aujourd'hui la nomination de Madame Mari McClure, Vice-présidente principale, à titre de présidente et chef de la direction de Green Mountain Power (GMP), filiale d'Énergir. Elle succèdera à Madame Mary Powell qui a annoncé son intention de quitter à la fin de l'année pour entreprendre de nouveaux défis après 12 ans comme présidente et chef de la direction et plus de 20 ans à œuvrer au leadership énergétique de l'organisation.

« Nous souhaitons la bienvenue dans ses nouvelles fonctions à Mari McClure qui a notre entière confiance dans la poursuite de la mission de GMP. Nous souhaitons du même coup remercier Mary Powell pour son dévouement et sa vision tout au long de sa carrière chez GMP. Durant ses années à la barre de GMP, l'entreprise a su devenir un distributeur énergétique innovant, à l'écoute de sa clientèle et des communautés et proactif dans l'offre de solutions énergétiques durables.», a affirmé Sophie Brochu, présidente et chef de la direction d'Énergir.

Mari McClure s'est jointe à l'équipe de GMP en 2010. Elle a depuis occupé diverses fonctions dans presque tous les secteurs de l'entreprise où elle a notamment permis à l'entreprise se démarquer au niveau opérationnel et en innovation à l'échelle nationale. Avant de se joindre à GMP, Madame McClure était avocate dans une des plus grandes firmes de droit du Vermont, Downs Rachlin Martin PLLC, où elle pratiquait le droit commercial, corporatif et immobilier.

Green Mountain Power est une filiale d'Énergir, détenue à 100 %, dont les principales activités comportent la distribution, le transport, la production, l'achat et la vente d'électricité au Vermont.

À propos de Green Mountain Power

Green Mountain Power (GMP), filiale d'Énergir détenue par l'entremise de sa filiale Northern New England Investment Company, est le premier distributeur d'électricité en importance au Vermont desservant plus de 70 % du marché avec plus de 265 000 clients. Les principales activités de GMP comportent la distribution, le transport, la production, l'achat et la vente d'électricité au Vermont et, de façon plus marginale, le transport d'électricité dans l'État du New Hampshire et la production d'électricité dans les États de New York, du Maine et du Connecticut. Le réseau de GMP est composé de plus de 2 700 km de lignes de transmission aériennes, 16 300 km de lignes de distribution aériennes et 2 000 km de lignes de distribution souterraines majoritairement situées dans l'État du Vermont, mais s'étendant également au New Hampshire et à New York.

Énergir en bref

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

