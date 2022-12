Énergies renouvelables - Québec veut accélérer la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables

QUÉBEC, le 19 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, annonce le report des blocs de 1 000 mégawatts (MW) d'énergie éolienne et celui de 1 300 MW d'énergie renouvelable. Selon les règlements adoptés, Hydro-Québec devait lancer des appels d'offres au plus tard le 31 décembre 2022. Le ministre demande à la société d'État de mettre rapidement en œuvre une stratégie d'approvisionnement qui permettra, à l'horizon 2030, le développement optimal des approvisionnements éoliens, en coopération avec l'industrie.

Pour répondre à la croissance de la demande d'ici 2030, le gouvernement veillera à ce que les prochains projets éoliens soient réalisés de façon à optimiser le réseau de transport électrique. Seront ciblées les zones où la capacité du réseau demeure disponible ou alors pour lesquelles un rehaussement pourra être effectué rapidement. Cela permettra d'accélérer le raccordement des projets au réseau de transport électrique et ainsi d'assurer un approvisionnement efficace en énergie dans les régions.

Hydro-Québec lancera un processus d'approvisionnement au cours des mois à venir et offrira à l'industrie éolienne des volumes supérieurs à ceux prévus initialement dans les deux blocs reportés.

« Il faut mieux identifier les zones où l'on peut implanter rapidement des éoliennes. Hydro-Québec travaille sur une nouvelle stratégie et une cartographie précise qui permettront de développer les parcs éoliens aux endroits stratégiques. Une meilleure prévisibilité est essentielle pour que l'industrie éolienne privée puisse pleinement contribuer à combler nos besoins accrus en énergie renouvelable. On veut plus d'éoliennes et plus d'énergie, et ce, plus rapidement, pour réaliser nos initiatives de décarbonation et nos projets économiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Au cours des prochaines années, les besoins en énergie seront importants afin de soutenir le milieu industriel et d'atteindre les objectifs de décarbonation du Québec; une grande part des approvisionnements nécessaires proviendront du secteur éolien.

L'augmentation de la croissance de la demande indiquée dans le Plan d'approvisionnement 2023-2032 d'Hydro-Québec et le volume élevé d'énergie éolienne qu'il sera nécessaire d'intégrer au cours des prochaines années ont mis en évidence l'impératif d'exploiter pleinement les capacités existantes du réseau de transport électrique.

En novembre 2022, la société d'État a déposé le Plan d'approvisionnement 2023-2032, qui prévoit une progression de la demande en énergie de près de 25 TWh au cours de la période 2022-2032.

Pour consulter le décret en lien avec le report des appels d'offres pour le bloc de 1 000 MW d'énergie éolienne et celui de 1 300 MW d'énergie renouvelable.

