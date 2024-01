Énergie au Québec : « les Québécois d'abord », dit Marc Tanguay

QUÉBEC, le 21 janv. 2024 /CNW/ - Déclaration de Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle, au sujet de l'avenir énergétique du Québec.

« Devant les nombreux défis économiques et climatiques du 21e siècle, nous ne pouvons pas moderniser Hydro-Québec à la méthode Pierre Fitzgibbon, c'est-à-dire sans la science, derrière des portes closes et à coup de deals de coin de table. C'est la recette parfaite qui mènerait à l'échec de notre nationalisme économique.

Il est consternant de constater la désinvolture avec laquelle la CAQ sort son chéquier pour des compagnies étrangères sans s'assurer de récolter notre juste part du développement économique et des bénéfices au Québec. Il est où le courage de François Legault quand il dit oui aux capitaux étrangers et non aux Québécois? Quand il refuse des blocs d'énergie aux entrepreneurs d'ici? N'ayant aucune politique nationale sur l'économie, il agit sans vision.

Plusieurs questions se posent quant à l'idée du gouvernement Legault d'ouvrir toutes grandes les portes à la production et à la vente d'électricité par le secteur privé. François Legault ne peut pas à lui seul compromettre 60 ans de notre héritage énergétique et dire aujourd'hui que les Godbout, Lesage et Bourassa ont eu tort. Nous devons consulter la science, les acteurs et la population de toutes les régions du Québec. Ne laissons pas notre avenir énergétique à un premier ministre sans boussole. Hydro-Québec appartient à tous les Québécois et nous devons nous assurer que notre société d'État demeure cet extraordinaire outil économique qui fait notre fierté.

Les Québécois d'abord, c'est collectivement décider de notre avenir énergétique. Voilà pourquoi le Parti libéral du Québec en appelle, encore une fois, à une grande discussion nationale sur notre avenir énergétique. »

